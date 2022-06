La testimonianza di chi ha visto Aldo Moro e il film Esterno Notte

0 0

Bruno Martinello testimone del ritrovamento del corpo di Aldo Moro

Bruno Martinello è un ex sottoufficiale che ha prestato servizio in qualità di volontario nella Marina Militare. Imbarcato prima sulla fregata Canopo e successivamente sulla Castore che facevano parte della classe Centauro, costruite agli inizi agli anni ‘50. Una volta congedato, dopo opportuni studi ha lavorato come informatore scientifico del farmaco. In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche di Esterno Notte di Marco Bellocchio, è riaffiorato il ricordo di un’esperienza che lo ha segnato per tutta la vita, anche a distanza di tanti anni da quel tragico evento accaduto a Roma il 9 maggio del 1979. Il racconto che segue è la testimonianza diretta di quanto vissuto in prima persona :«Fui richiamato in servizio attivo dal Comando generale della Marina Militare, nel periodo in cui era stato sequestro Aldo Moro, e destinato a Mari Dipart per Maritele Roma con funzioni nel Servizio di telecomunicazioni radiotelegrafista.

Quel giorno non potrò mai dimenticarlo. Terminato il turno insieme ad altri miei tre colleghi, eravamo sull’auto di servizio per rientrare al nostro alloggio quando alla radio di bordo ci venne comunicato il ritrovamento di Moro. Io chiesi all’autista di portarci immediatamente in via Caetani. Arrivati sul luogo, una volta sceso dall’auto, vidi intorno a me nella piazza uomini alcuni dei quali erano anche armati. Io mi avvicinai alla Renault rossa con molta apprensione e angoscia e la scena che vidi fu straziante. Il corpo di Moro era riverso nel portabagagli in posizione fetale. Lo toccai ed era freddo. Provai immediatamente un senso di pietà e di profonda solitudine, di dolore e di irreparabile ingiustizia per quello che gli era stato fatto. Il suo viso era mesto come se fosse rassegnato. Non potevo credere che ero di fronte ad un uomo che per tutti noi aveva rappresentato un simbolo di onestà e lealtà alla nazione. In Marina il presidente Moro era molto stimato per la sua statura morale quando era presidente del Consiglio, spesso si parlava di lui e i marinai pugliesi, imbarcati sulla mia nave Castore, erano orgogliosi di essere originari della stessa Regione. Non potevo credere che fosse stato assassinato. Una scena surreale». La conversazione con Bruno Martinello, che risiede nel comune di Levico Terme, in provincia di Trento, si fa sempre più drammatica per il racconto anche di un’altra esperienza vissuta nel 1965, durante la navigazione a bordo della fregata Castore: «Era la notte del 22 marzo quando a dieci miglia da Punta Stilo (al largo del mar Ionio in Calabria, dove si svolse nella Seconda guerra mondiale la famosa battaglia tra le navi della Marina italiana e quelle inglesi, ndr), durante un’esercitazione Nato la mia nave entrò in collisione con la nave Etna che dovevamo scortare.

Un urto violentissimo danneggiò gravemente la poppa della Castore. Delle quattro vittime vennero ritrovati solo i corpi del Sottocapo Aristide Duse e del marinaio Vittorio Celli. I marinai Domenico Franzese e Franco Pardini risultarono dispersi in mare. Undici furono i feriti». Bruno Martinello si commuove mentre rievoca una tragedia del mare che scosse l’intera nazione e mentre racconta ci fa vedere la sua raccolta di articoli pubblicati il giorno dopo la tragedia. Due vicende in cui la sua testimonianza si fa carico di emozioni mai sopite.

Il sequestro di Aldo Moro

La trama di Esterno notte di Marco Bellocchio (2022) racconta i fatti di cronaca accaduti durante il 1978 che riguardano il rapimento e la prigionia di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana e principale sostenitore dell’alleanza con il Partito Comunista Italiano un’alleanza che per la prima volta avrebbe instaurato un governo di sinistra in un paese occidentale. Dopo il brutale rapimento e l’uccisione della scorta di Moro, il Presidente viene tenuto prigioniero per cinquantacinque giorni, quasi due mesi di trattative, fallimenti, speranze, paure. Alla fine, in un’epoca storica segnata dal terrore delle Brigate Rosse, il corpo di Moro viene rinvenuto in un’auto, nel centro di Roma il 9 maggio 1978 in via Caetani a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI

Esterno Notte di Marco Bellocchio

di Carlo Confalonieri

SOS CINEMA – Esegesi del film ESTERNO NOTTE PARTE 1 di Marco Bellocchio– In una delle prime sequenze della prima parte del magnifico sontuoso affresco -grondante disagio e finzione del vivere da ogni fotogramma-firmato da Marco Bellocchio sul rapimento Moro, appare il manifesto di un film che amo alla follia e che parla di follia. È ANIMA PERSA capolavoro gotico di Dino Risi tratto da Giovanni Arpino con Gassman e Deneuve. Compare di sfondo all’assalto da parte dei manifestanti di sinistra ad un’armeria. A mio avviso non è scenografico né casuale, ma una precisa dichiarazione d’intenti. Perché ESTERNO NOTTE PARTE 1 è un grande balletto macabro di anime perse, un girone di folli, psicopatici, nevrotici, bipolari, masochisti e in varia misura malati di mente. Tutti sdoppiati:politici, papi, segretari di partito, prelati, mariti, mogli,preti di vario rango, brigatisti.

Nessuno è se stesso, ciascuno ha assunto un ruolo devastante per la psiche,terminale per uno straccio di salute mentale. Roma vista come un grande manicomio a cielo aperto,con tanti reparti: dal Parlamento,al Vaticano,dai Tribunali alle case borghesi dove regna l’infelicità e l’incomunicabilità. Insonnie, visioni distorte di sé, simulacri di integrità. Nessun dialogo. Prega dice la moglie a Moro, stringi dice il Papa al suo segretario mentre gli mette il cilicio. Moro vaga in un incubo con una Croce sulle spalle nella processione del Venerdì Santo sulla musica terrificante del magnifico Requiem di Verdi. Mai vista una tale concentrazione di follia,quasi una summa del Cinema psichiatrico di Bellocchio, immediatamente da accostare al suo Capolavoro sulla follia: SALTO NEL VUOTO. ESTERNO NOTTE PARTE 1 ovvero le prime 2 ore e 40 di quella che sarebbe una serie, mentre è a giudicare dalla prima tranche un tortuoso morboso thriller psicanalitico, che si segue col fiato sospeso tra mostruosità psicosomatiche e bestiari umani horror visivamente degni de LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO di Dreyer.

Potrebbe entrare da un momento all’altro la Bette Davies del periodo horror al posto di Margherita Buy nei panni di Eleonora Moro e non ti stupiresti. Tanto che Fabrizio Gifuni /Moro ha gli occhi infossati come un Dracula esangue e Fausto Russo Alesi, strepitoro Cossiga, pare un internato da camicia di forza. Totalmente visionario e potentissimo, ESTERNO NOTTE 1 è un nuovo IL TRADITORE per dinamicità elettrizzante. Un Bellocchio grandissimo, non traditore ma fedele a se stesso in tutto per tutto, fino all’ultimo respiro cinematografico. JOLLY e CORSO Piacenza FILO e SPAZIO CINEMA Cremona ANTEO Milano. Dal 9 Giugno ESTERNO NOTTE PARTE 2 nelle sale cinematografiche italiane.

