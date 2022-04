Aderisco perchè… Giornata Mondiale della Libertà di Stampa 3 maggio 2022

0 0

ADERISCO PERCHÈ….

Le motivazioni delle adesioni all’iniziativa del 3 maggio 2022 a Roma in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Sit in ore 11,00 nei pressi dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia.

“La guerra non uccide solo le persone ma anche il nostro diritto di conoscere, di sapere, di informarsi, di parlare e di comunicare. Per questo aderisco e partecipo al sit-in del 3 maggio promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa e da Articolo 21 nei pressi dell’Ambasciata della Federazione Russa. Mai come oggi, abbiamo il bisogno di essere e dare voce a quanti sono imprigionati e imbavagliati per aver manifestato la propria opposizione alla guerra. Pensiamo a quello che da troppo lungo tempo sta succedendo in Russia ma anche a tutti quei paesi, e sono tantissimi, in cui le persone vengono perseguitate, seviziate e uccise da regimi dispotici o solo apparentemente democratici. La manifestazione del 3 maggio sarà anche per chiedere la liberazione di Julian Assange, perseguitato proprio per averci raccontato i crimini di guerra compiuti in Iraq e Afghanistan, per rinnovare la nostra richiesta di verità per Giulio Regeni e per la definitiva messa in libertà di Patrick Zaki”. Flavio Lotti – Coordinatore della Marcia PerugiAssisi

“Sebbene si possa affermare con certezza che la libertà d’informazione sia stata negata ai siriani sin dal golpe con cui prese il potere Hafez al Assad, più di mezzo secolo fa, l’intervento militare russo a sostegno del regime di Damasco, nel 2015, ha segnato un’impennata dei costi che informare ha sempre comportato. Infatti nel 2016 i giornalisti uccisi – molti dei quali in maniera deliberata – sono stati 74; nel 2015 furono di più, se ne contarono 101, ma questa diminuzione non fu determinata da un alleggerimento della repressione, ma dall’obbligo per molti a fuggire dal Paese o dal diniego dei visti d’ingresso per operatori dell’informazione internazionali. Così ci si fa un’idea del sistema determinatosi da allora se si considera che nel 2018 i giornalisti uccisi in Siria sono stati “soltanto” dieci.

Con l’aiuto di Mosca in quell’anno, per l’EIU Democracy Index stilato dalla rivista The Economist, la Siria ha conquistato il penultimo posto al mondo per l’informazione libera , superando di poco solo la Corea del Nord.

La guerra siriana, giunta al suo undicesimo anno, seguita ad essere una guerra fondata sulla negazione del diritto ad essere informati e a non essere torturati o seviziati per le proprie idee.

Non c’è ovviamente solo la tragica vicenda siriana a dirci che molto spesso sotto le dittature non si può avere un’infanzia felice, come ci conferma la situazione dell’intera infanzia siriana, una generazione negata. Per questo e per tanti altri motivi, a partire dalla vicinanza al popolo e ai giornalisti russi, questa iniziativa promossa da Articolo21 e dalla FNSI trova il pieno sostegno e la convinta adesione dell’Associazione Giornalisti amici di padre Dall’Oglio” Riccardo Cristiano giornalista

“Aderisco come ogni anno alla Giornata mondiale per la libertà di stampa che con Articolo 21, Fnsi e ordine dei giornalisti celebreremo davanti all’ambasciata russa per sostenere i colleghi impegnati sul terreno del conflitto in Ucraina dall’invasione russa e tutti i giornalisti incarcerati in Russia come in Bielorussia. Ma anche per ricordare i tanti operatori dell’informazione in carcere in Turchia, dove la repressione del regime di Erdogan è più forte che mai, e i tanti giornalisti africani arrestati e uccisi impunemente in Egitto, Sudan, Somalia, Etiopia e tanti altri paesi dove scrivere una notizia può costarti la libertà e la vita. Vittime due volte perché condannati da sempre all’oblio dall’informazione mainstream”. Antonella Napoli giornalista e scrittrice, direttrice di Focus on Africa

“Io ci sarò perché la repressione dei diritti civili e della libertà di espressione in Russia non riguarda solo la Russia ma tutti noi e ciò che accade lì non è detto che possa accadere, anche domani, altrove. Sarò presente perché ogni giorno racconto storie di colleghi minacciati, aggrediti, insultati e so che ogni volta che accade è in gioco la democrazia, si indebolisce il filo sottile che divide la libertà dalla dittatura. In Russia c’è un regime , c’era già prima di questa guerra e in pochi lo hanno fatto notare, tra quei pochi c’è stata l’ Associazione Articolo 21”. Graziella Di Mambro giornalista

“Aderisco con tanta partecipazione alla Giornata Mondiale per la Libertà di stampa, consapevole che l’informazione sia un valore fondamentale ed imprescindibile in ogni società democratica.

Pertanto, la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti sono il primo presupposto, non solo di un diritto alla cronaca e alla verità dei fatti, ma ad una pluralità di visione e di espressione che è corollario naturale di ogni democrazia.

Scegliere di informare, sempre e comunque la comunità e voler raccontare gli avvenimenti senza imparzialità d’opinione è una nobile e difficile arte in ogni Paese, tanto più in quegli Stati in cui la distorsione dei fatti, piegati al servizio dei regimi, è la sola pratica giornalistica approvata.

Il mio particolare pensiero, nel più autentico senso di questa giornata, è rivolto, dunque, ai tanti colleghi in Russia ma anche in Iran, in Cina, in Siria, in Egitto, in Turchia e in tanti altri Stati in cui la libertà di espressione viene punita con la repressione e l’arresto. Quando viene vilipesa la libertà di un giornalista in qualsiasi parte del mondo, viene oltraggiata l’intera categoria e per questo diviene essenziale essere voce di chi rischia quotidianamente di essere imbavagliato o, peggio, di chi è stato per sempre messo a tacere”. Tiziana Ciavardini antropologa e giornalista

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21