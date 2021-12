Carlo Bartoli nuovo presidente dell’Ordine dei Giornalisti

0 0

Carlo Bartoli è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Toscano, dal 2010 è stato presidente dell’Ordine professionale regionale. “E’ un momento di grande soddisfazione e anche di commozione per tutti coloro che hanno sostenuto la candidatura di Carlo Bartoli al massimo incarico della categoria – spiega Nicola Novelli, tesoriere della Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana. “Un’ottima notizia” sottolinea in una nota Articolo21. “Auguriamo buon lavoro al neopresidente, certi che l’Ordine sarà in prima fila nelle battaglie comuni a difesa della libertà di informazione e di espressione”.

