Birmania, democrazia, diritti umani e del lavoro

0 0

La sentenza di condanna del Presidente della Repubblica birmano Win Myint e della Consigliera di

Stato Aung San Suu Kyi a 4 anni di carcere, per ITALIA-BIRMANIA.INSIEME sono solo l’inizio

di un ulteriore giro di vite da parte della genocida giunta militare birmana, che punta a cancellare

definitivamente la possibilità di qualsiasi dialogo negoziale con la Lady, per il superamento del

colpo di Stato. La giunta militare si fa forte del fatto che nonostante le migliaia di uccisioni e di

arresti, l’incendio di villaggi, di chiese e monasteri, le razzie dei generi di prima necessità e degli

aiuti umanitari, le violenze sessuali, i rapimenti persino di bambini, l’utilizzo di persone come scudi

umani, le istituzioni internazionali hanno assunto sino ad oggi posizioni timide e compromissorie.

Chi, soprattutto tra i media ha contribuito a delegittimare la figura della Lady oggi speriamo abbia

capito cosa è veramente successo.

Questa sentenza, la prima di molte altre in cantiere, toglie ogni alibi ai governi, che sino ad oggi

hanno sperato di convincere i militari a sedersi al tavolo negoziale con le forze democratiche.

ITALIA-BIRMANIA.INSIEME chiede che dopo queste condanne, comminate da una magistratura

piegata al volere dei militari, il Consiglio di Sicurezza, l’Assemblea Generale ONU, attualmente in

sessione e tutti i governi, a partire dalla Unione Europea, assumano impegni chiari e forti, per

evitare che la violenta dittatura si consolidi in questo importante paese per lo scenario geopolitico

asiatico. Bisogna evitare un altro Afghanistan. E’ ora di adottare un embargo globale delle armi e

sanzioni economiche e finanziarie globali che colpiscano al cuore gli interessi della giunta, a partire

dal blocco delle banche, delle assicurazioni e riassicurazioni, del settore del gas e del petrolio. E’

ora anche che l’associazione internazionale dei produttori di gas e oil, assuma una posizione chiara

per il ritiro delle aziende presenti in Birmania. Bisogna che la UE sospenda le Preferenze

Generalizzate e che le imprese presenti in Birmania facciano un passo indietro, visto che non

possono garantire il rispetto dei diritti umani e del lavoro con le fabbriche presidiate dai militari.

Di questo si parlerà domani pomeriggio alla conferenza:

BIRMANIA: DEMOCRAZIA, DIRITTI UMANI E DEL LAVORO

CONTRO LA DITTATURA MILITARE

Ore 17 Sala Protomoteca Campidoglio

Ad oggi 1.300 civili sono stati assassinati, 10.900 di cui almeno100 giornalisti sono stati arrestati

arbitrariamente, molti sono stati torturati e dozzine di questi fino alla morte.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21