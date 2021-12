“Birmania: democrazia, diritti umani e del lavoro contro la dittatura militare”. Roma, 7 dicembre

0 0

Roma, 7 dicembre 2021. Sala Protomoteca, Campidoglio ORE 17.00

Programma:

Introduzione

Cecilia Brighi Segr. Generale ITALIA-BIRMANIA.INSIEME

INTERVENGONO:

Maurizio Landini, Segr. Generale CGIL

Segretario Nazionale CISL

Segretario Nazionale UIL

Khaing Zar Aung, Presidente Federazione Lavoratori Industria Birmania IWFM,

On. Andrea Cozzolino, Parlamento Europeo Commissione Diritti Umani,

Dr. Gianni Rosas, Direttore ILO Italia,

Dr. Tina Marinari, Amnesty International Italia,

On. Piero Fassino, Presidente Commissione Esteri della Camera (coll. web)

Sen. Pier Ferdinando Casini, Presidente Interparlamentare Italiana,

Aung Myo Min, Ministro Diritti Umani Governo di Unità Nazionale Myanmar (coll. web)

Maurizio Simoncelli Rete Italiana Pace e Disarmo,

Emanuele Giordana, Atlante delle Guerre,

Dr. Yimon Win Pe, Comunità Birmana in Italia,

ore 19.00 Conclusioni Prof. Vincenzo Scotti, Presidente ITALIA-BIRMANIA.INSIEME

