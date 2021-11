Riccardo Sorrentino Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

0 0

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha eletto come suo presidente Riccardo Sorrentino. Vicepresidente è Francesco Caroprese, segretario Rosi Brandi, tesoriere Maurizia Bonvini. Alla consigliera Ester Castano sono state affidate le deleghe su Giovani, Nuovi giornalismi e Pari opportunità. “L’Ordine dei giornalisti della Lombardia – ha detto Sorrentino – deve aprirsi e rendersi visibile. Non basta una gestione burocratica; e non è più sufficiente neanche la sola efficienza, che pure va garantita e deve rispecchiarsi nella solidità patrimoniale, che è un punto fermo di questa consiliatura. Fuori da queste stanze c’è però un mondo nuovo che chiede risposte. Innovare anche l’attività quotidiana dell’Ordine è il nostro obiettivo”. Il collegio dei revisori ha eletto presidente Roberto Parmeggiani.

(Nella foto Ansa Riccardo Sorrentino)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21