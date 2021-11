Bolsonaro, cittadino onorario italiano

0 0

Dal 1° gennaio 2019 Jair #Bolsonaro è alla presidenza del #Brasile.

Il bilancio.

▪️Otto decreti per ridurre le regole per l’acquisto, la detenzione e il porto di armi da fuoco per uso personale per privati cittadini.

Completa perdita di controllo sul possesso delle armi con gravissime conseguenze sulla sicurezza pubblica.

▪️Imponente militarizzazione delle zone più povere delle metropoli brasiliane, ed aumento esponenziale di omicidi e reati violenti.

▪️Spazi di libertà ove esercitare il diritti civili ridotti al minimo.

▪️Intimidazioni e aggressioni verbali nei rapporti con la stampa.

▪️I popoli nativi hanno perso le loro terre a causa dei pascoli intensivi, del deforestamento e dei progetti minerari.

La legge (PL191), sblocca l’attività mineraria in riserve indigene e rimuove il potere di veto dei popoli indigeni su tali attività.

Inoltre, autorizza piantagioni di colture transgeniche, la costruzione di centrali idroelettriche e rimuove le barriere alle attività zootecniche e lo sfruttamento petrolio, gas e turismo nelle terre indigene protette.

▪️Negazione dell’educazione inclusiva ai bambini con disabilità con la creazione di scuole “separate” per loro.

▪️Gestione della pandemia, tra negazionismo e riduzionismo delle cure sanitarie, con quasi 600.000 morti.

▪️Disoccupazione ad oltre 14 milioni con 19 milioni di persone sopravvivono a stento alla fame.

Il Brasile, continente fra i più ricchi del mondo, oggi è un paese allo stremo, abbandonato dai servizi pubblici e privato di diritti fondamentali come la salute e il lavoro.

E noi in Italia, dove orgogliosamente è nata la cultura giuridica internazionale umanitaria, conferiamo a questo signore la cittadinanza onoraria.

