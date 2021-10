“La Giustizia conviene”, l’ultimo libro di Caselli e Lo Forte

0 0

Per gentile concessione di Edizioni Piemme, pubblichiamo un abstract dal nuovo libro di Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte intitolato “La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età”.

…

Oggi parlare di legalità e giustizia in termini credibili non è facile.

Molti, fra i giovani ma non soltanto, sono naturalmente portati a considerare le regole con un certo fastidio: “Uffa, che stress tutte queste imposizioni; è cosi bello fare quel che si vuole con gli amici, senza ‘grilli parlanti’ a spiegarci come dobbiamo vivere la nostra vita…”.

Anche perché, purtroppo, gran parte della società subisce l’influenza di modelli negativi che, quanto a rispetto delle regole, predicano bene e razzolano male. Cattivi esempi che si autoassolvono con giustificazioni di comodo – “Così fan tutti; cosi va il mondo; tanto non cambia mai niente…” – e si rifanno a “filosofie” ispirate dalla constatazione che, spesso, nel nostro paese chi sbaglia non paga, soprattutto se conta o ha gli “agganci” giusti.

A diffondere questo clima di sfiducia, hanno giocato un ruolo-chiave (nel recente passato) i condoni che hanno annullato, per esempio, le pene per evasori fiscali e costruttori abusivi e le leggi mirate su specifici, particolari interessi: insomma, interventi grazie ai quali chi ruba o evade le tasse per milioni di euro sconta lievi condanne e non va in prigione. C’è uno scenario di fondo, in buona sostanza, che tende a far apparire come “sorpassato” e “fuori moda” chi si ostina a parlare di legalità e di rispetto delle regole. C’è un clima che favorisce la rassegnazione e il disimpegno, potenti rampe di lancio per le tante furbizie, illegalità e ingiustizie che infestano il nostro paese.

Ad alimentare questa situazione ci sono i messaggi invasivi e spesso persuasivi che tv, canali YouTube o Tik-Tok, influencer e cantanti trap diffondono quotidianamente, condizionando i comportamenti di ciascuno, a partire dai più giovani. Non importa quel che si è, ciò in cui si crede o di cui si è alla ricerca; non importa avere dei punti di riferimento (non usiamo la parola “valori” perché temiamo sia in via di estinzione…); interessa solo apparire, e sempre in un certo modo: un apparire vuoto, privo di talento e di sostanza. E pur di riuscirci, si scavalcano gli altri senza troppi riguardi, se necessario sgomitando o scalciando, con la complicità di chi eleva a modello e trasforma in “star” i cattivi esempi. Di qui una “scuola” di arroganza, prepotenza e violenza che e antitetica a ogni cultura della legalità e delle regole.

Gli effetti: Italie diverse.

Ecco allora che sul piano privato, non meno che sul versante pubblico, vanno diffondendosi modelli di comportamento che privilegiano la tendenza a essere severi e intolleranti con gli altri, soprattutto se considerati “diversi”, e allo stesso tempo invocano o pretendono per sè stessi comprensione e indulgenza. In questo modo gli interessi individuali (egoistici) prevalgono su quelli di carattere generale, e di conseguenza stenta a crescere l’Italia delle regole, di quelli che vorrebbero che la legalità non fosse una parola vuota con cui riempirsi la bocca, ma una prassi effettiva e convinta per tutti. E se questa Italia fatica, si aprono sempre più spazi per l’Italia dei furbi, di coloro che dribblano le regole (a cominciare dal pagamento delle tasse) liquidandole come “un affare per i fessi che ci credono”; per l’Italia degli affaristi, che le considerano un ostacolo al pieno dispiegarsi delle loro attività; o per l’Italia degli impuniti, che le violano sistematicamente e pretendono che nessuno osi chiedere loro conto e ragione.

Attenzione, però: se l’Italia delle regole soccombe, si innesca una spirale perversa che inesorabilmente porta a lacerazioni profonde che possono fare a brandelli lo stesso senso morale della nostra comunità. E alla fine potremmo ritrovarci tutti sotto un cumulo di macerie. Tutti: le conseguenze nefaste riguarderebbero l’intera comunità, senza risparmiare nessuno. Senza regole non c’è partita. Dunque, legalità e giustizia non attraversano un buon momento, impigliate come sono nelle maglie di una rete fatta di crisi, sofferenza e malessere. E tuttavia, proprio per questi motivi, è necessario continuare a discuterne, senza concedersi il lusso del silenzio. Perché è del tutto evidente che senza legalità e giustizia la qualità della convivenza deperisce. Per usare una metafora sportiva, senza regole non c’è partita o la partita è truccata. E a vincere sono sempre i “soliti”, quelli che hanno tutto da guadagnare se le regole restano inosservate perché possono approfittare delle condizioni di forza, sopraffazione e sfruttamento di cui godono in partenza e continuare indisturbati a prevaricare, con grave ed evidente danno per l’uguaglianza e per i diritti degli altri.

Può capitare a ciascuno di noi di trovarsi in situazioni del genere nel proprio ambiente scolastico, lavorativo o sociale, Allora, guai a pensare che tocchi solo agli altri occuparsene. Quella per la legalità e la giustizia è una battaglia per il bene comune che riguarda direttamente tutti noi. Perciò, no all’indifferenza: occorre partecipare, avere il coraggio di rifiutare i compromessi facendo anche scelte scomode.

Mai voltarsi dall’altra parte se si vede qualcuno in difficoltà o un compagno bullizzato. Il miglior orizzonte della vita di ciascuno e imparare a essere liberi con gli altri e per gli altri; solidali con gli altri, non contro. Denunciare (e sostenere chi denuncia) le cose che non vanno, rivolgendosi a chi le può sistemare, e una prova di responsabilità e coraggio.

(da LiberaInformazione)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21