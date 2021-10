Frasi contro gli ebrei, l’Agcom apre un’istruttoria su Radio Radio

0 0

L’Agcom ha aperto un’istruttoria nei confronti della emittente locale romana Radio Radio “per le affermazioni su ebrei e nazifascismo fatte durante una trasmissione”. Si tratta delle dichiarazioni di Mimmo Politanò che, appunto, si era rivolto agli ebrei dicendo di “risolvere i conti tra loro, senza far ricadere sulle altre persone che non c’entrano niente con la colpa dell’Olocausto”.

Ieri ila Comunità Ebraica di Roma in una dichiarazione all’Ansa ha commentato con favore l’iniziativa dell’Agcom aggiungendo: “è ora che vengano prese sanzioni reali” su quelli che sono ormai “”sempre più frequenti e deprecabili episodi di intolleranza”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21