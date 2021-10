Caro Mimmo, la prossima PerugiAssisi è anche per te!

0 0

Per Mimmo Lucano serve una mobilitazione straordinaria. I primi passi li faremo il prossimo 10 ottobre mettendoci in cammino da Perugia ad Assisi per costruire una società della cura.

“I Care!” ha detto Mimmo Lucano prendendosi cura delle donne, dei bambini e degli uomini giunti a Riace da tante parti del mondo. Non li ha mai visti come dei migranti o peggio ancora dei “clandestini” ma come esseri umani in stato di bisogno. Li ha accolti, li ha coinvolti, gli ha restituito la dignità che tante guerre e miserie gli avevano tolto. Ha attivato ogni forma di solidarietà. Ha ripensato il suo comune e la sua comunità. Con grandi sacrifici, si è fatto in cento per cercare di risolvere i problemi anche quando sembravano irrisolvibili, quando le leggi erigevano muri e scavavano fossati.

Caro Mimmo, la prossima Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità è anche per te! Ti aspettiamo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21