Elezioni. Liste senza fine

0 0

Ho notato che numerosissime sono le le liste presentate per le prossime elezioni comunali da nord a sud. Non immaginavo il numero di coloro che si presentano…al servizio del Paese. Veramente ci sarebbe da essere soddisfatti se ogni candidato avesse un bel curriculum per cui si potesse valutare da parte degli elettori. Pare che non sia così, a mio parere. Molti candidati servono come calamita di voti perché gli elettori sono sfiduciati ed allora i creatori delle liste cercano in ogni dove.

Non so se questo sistema valorizza la politica.

Liste su liste a Roma, a Milano, a Napoli. Cambi di casacca. Trasformismo. Progetti e programmi carenti. Curriculum dei candidati vuoti.

Spero che avremo buoni risultati. Spero e speriamo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21