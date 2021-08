L’età media degli afghani è di poco più di 18 anni; lo stesso vale, ovviamente, per l’età media delle milizie talebane. La maggior parte del popolo afghano di oggi è nato durante la “missione” occidentale nel loro paese e non ha mai conosciuto il giogo dell’integralismo. Abbiamo abbandonato un mondo di ragazzini al caos, alla fame, alle più orride atrocità. E abbiamo il coraggio di dire che la loro situazione non ci riguarda più.