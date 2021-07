Ma è proprio una questione di libertà? Il 3 agosto “Un’ora con..” su pandemia, green pass e diritti costituzionali

0 0

Articolo 21 ne discute con Marina Castellaneta, Roberto Reale, Roberto Zaccaria. Testimonianze dei giornalisti Maria Elena Gottarelli, Valerio Lo Muzio, Saverio Tommasi

Nelle manifestazioni più o meno partecipate di questi giorni contro l’introduzione del green pass è risuonata di frequente la parola libertà, perché le misure allo studio del Governo sarebbero lesive dei diritti della persona e della Costituzione stessa. E di questo presunto attacco ai diritti fondamentali sarebbero strumento i giornalisti: le dimostrazioni si sono spesso concluse sotto le sedi della Rai e dei giornali, accusati di non applicare la ‘par condicio’ ai no vax. Non pochi sono stati gli episodi di violenze ai danni di chi, sul campo, dava conto delle proteste.

Articolo 21 offre un momento di riflessione nel quale provare a rimettere sulle basi giuste il richiamo alle libertà costituzionali, che comprendono sicuramente il diritto alla salute e anche il diritto dei giornalisti a lavorare in sicurezza senza il rischio di essere aggrediti. Per questo martedì 3 agosto, alle ore 17,30, ci sarà un incontro online al quale parteciperanno i giuristi Marina Castellaneta e Roberto Zaccaria. Con loro Roberto Reale, studioso di problemi dell’informazione, e tre giornalisti che porteranno la testimonianza delle minacce subite mentre seguivano le manifestazioni di protesta: Maria Elena Gottarelli, Valerio Lo Muzio e Saverio Tommasi.

