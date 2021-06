Italia “in bianco”, l’informazione affronta il post-pandemia. Politica e cronaca uber alles. Caso Saman, Tg4 si scaglia contro la “sinistra muta”. G7: rilancio del Patto Atlantico e tensioni con Russia e Cina.

0 0

I Tg dal 7 all’11 giugno – L’entrata di più di metà delle Regioni in “zona bianca” permette all’informazione di prime time di lasciarsi alle spalle l’impostazione che aveva sostanzialmente coinciso con la narrazione della pandemia, riacquisendo elementi caratteristici della fase precedente. Se gli sviluppi sul fronte delle vaccinazioni restano per molti al primo posto (occupando in settimana 18 aperture), ben diversi sono i toni e gli approcci sulle cifre del contagio…

LEGGI L’OSSERVATORIO INTEGRALE

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21