I grandi eventi epidemico-pandemici nella storia. Il caso della peste: 2 parte conferenza dott. Gentilini

0 0

I grandi eventi epidemico-pandemici nella storia. Il caso della peste: importanza dell’analisi epidemiologica nella definizione delle modalità di contagio e ruolo decisivo dell’individuazione del patogeno, della sua origine e degli eventuali vettori al fine di un adeguato controllo dei focolai epidemici e della malattia stessa. Discrepanze e affinità con la situazione epidemico-pandemica da cov-sars-2.

La strategia vaccinale, metodologie e modelli. Valutazione opportuna dei caratteri del vaccinando.

La vaccinazione in corso di epidemia, caratteristiche: la pressione selettiva e altri meccanismi di selezione.

Nato a Borgo Valsugana il 6 giugno 1950, il dottor Gianni Gentilini ha conseguito la Maturità classica al Liceo A. Mariotti di Perugia (1968-69). Nella città umbra intraprende gli studi universitari e si laurea in Medicina e Chirurgia. Prosegue gli studi a Vienna, specializzandosi poi in neurologia. Consegue anche la specializzazione in psicoterapia. La sua attività di medico generale e neurologo, che egli esercita a Trento dal 1979, non gli impedisce di coltivare la passione per gli studi classici e la storia. In quest’ultima disciplina si laurea a Venezia nel 1990, con G. Ortalli. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Tra Gli Asburgo e Bernardo Clesio, Venezia, 1992; Gli statuti di Pergine del 1516, Venezia, 1994; Schizzi e piccole storie, Trento, 1999. Ha collaborato alla redazione della rivista scientifica Skepsis.

a cura di Roberto Rinaldi editing e montaggio Renzo Giannini

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21