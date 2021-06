Depistaggi e omissioni, chiusa l’inchiesta in Congo su agguato Attanasio ma verità ancora lontana

0 0

Dal 22 febbraio del 2021 come giornalista, membro del direttivo di Articolo 21, direttrice di Focus on Africa, ma soprattutto come amica che ben conosceva il valore e l’avvedutezza di Luca Attanasio, ho cercato di scavare a fondo sull’agguato costato la vita al nostro ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo, al carabiniere Vittorio Iacovacci, che gli faceva da scorta, e all’autista del World Food Program, Mustapha Milambo.

Oggi che l’inchiesta delle autorità congolesi è chiusa, come ci confermano fonti governative del Congo, è giusto raccontare fatti che erano finora tutelati dal segreto istruttorio. E fare chiarezza.

Abbiamo cercato di ricostruire nel modo più accurato e corretto possibile gli eventi grazie alle voci dirette sul terreno, tra cui il nostro corrispondente dall’Africa centrale e occidentale Omer Abdullah.

E oggi, nonostante gli arresti dei presunti responsabili e i sette indagati tra cui un funzionario locale del Wfp dell’Onu, accusato di “omesse cautele”, riteniamo che il caso resti ancora avvolto da misteri e omissioni non chiarite che chiamano a una riflessione doverosa.

Oltre al responsabile della sicurezza del convoglio nel quale viaggiavano Attanasio e Iacovacci ci sono altri operatori con incarichi importanti ad avere agito in malafede, traendo in inganno Attanasio.

Pur essendo un diplomatico intraprendente e coraggioso, Luca non era uno sventato ed aveva piena consapevolezza che la zona in cui viaggiava il convoglio internazionale fosse ad altissimo rischio, sia perché area contesa fra bande di terroristi che spadroneggiano al confine tra Rwanda ed Uganda, che di miliziani fuori controllo e jihadisti che per sopravvivere perpetrano razzie e atti di criminalità di ogni genere a danno della popolazione locale e di chiunque graviti nella sfera di loro controllo.

Ma aveva ricevuto rassicurazioni sulla copertura del percorso addirittura di forze militari congolesi.

In particolare nella zona più calda, conosciuta come “Three antennas”, è presente la base di una guarnigione di rangers congolesi dell’Icpp,

Fonti sul terreno avevano inoltre affermato che il 21 febbraio, 24 ore prima delll’agguato, nell’area compresa tra Kibumba e 3 antennes era stata proclamata l’allerta. Sul posto erano state rafforzare (teoricamente) le forze armate locali pronte a fronteggiare minacce imminente.

Eppure, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, gli assalitori avrebbero agito come se avessero la certezza di poter operare indisturbati.

Dunque cosa è andato storto?

A leggere le affermazioni della moglie, Zakia Seddiki, secondo cui Luca sarebbe stato “tradito” da qualcuno “a lui vicino”, non è stato fatto abbastanza per garantirgli sicurezza negli spostamenti di cui tutti erano a conoscenza.

Quegli ‘amici’ congolesi che hanno sempre negato di essere informati del viaggio del nostro diplomatico nel Congo orientale e che invece erano a conoscenza della sua volontà di partire.

Ad informare le autorità locali la stessa ambasciata che aveva fatto richiesta dell’utilizzo dell’area Vip dell’aeroporto di Kinshasa spiegando che la delegazione italiana (di cui faceva parte anche il console nella capitale del Congo, Alfredo Russo) era diretta a Goma per poi raggiungere Bukavu, dove avrebbe visitato le cooperative che stavano portando avanti i progetti del Wfp.

Ma da Kinshasa hanno replicato che il 15 febbraio Attanasio aveva “comunicato a voce” al capo del protocollo congolese l’intenzione di non partire più. Ma al riguardo non ci sono prove che lo confermino.

Altro aspetto della vicenda alquanto oscuro è legato a un tweet apparso sull’account del ministero dell’interno congolese in cui si affermava che l’obiettivo dell’agguato era proprio l’ambasciatore italiano e che a i responsabili erano le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda, di cui era stata accettata la presenza nella zona dell’assalto al convoglio del Wfp, il parco dei monti Virunga. Le Fdlr, ufficialmente coinvolte nell’inchiesta, ancora oggi continuano a negare di essere responsabili.

Tirando le somme di quanto emerso nelle ultime ore, è cristallino che ci siano ancora troppe lacune e omissioni da parte delle autorità congolesi ma anche delle organizzazioni internazionali presenti nel Paese, dalle Nazioni Unite al World food program.

I misteri e i dubbi che avvolgono l’agguato che ha colpito il convoglio del Pam il 22 febbraio sono dunque tanti.

Domande su cui l’inchiesta non ha fornito ancora risposte adeguate

