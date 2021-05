Libertà di stampa, oggi Fnsi e Articolo 21 consegnano un dossier sui nodi e i ritardi al Presidente della Camera Roberto Fico

0 0

Un dossier sulle minacce ai giornalisti e sui molti bavagli ancora esistenti in Italia verrà consegnato tra poche ore al Presidente della Camera Roberto Fico su iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e di Articolo 21. L’iniziativa in una data non casuale, in occasione della Giornata internazionale per la libertà di informazione, segue di poco la diffusione da parte del Ministero dell’Interno, dei dati sui giornalisti minacciati e aggrediti in Italia, numeri che indicano un costante e pericoloso aumento nel 2021, in specie nei confronti delle giornaliste. E’ inoltre recente la scoperta di intercettazioni illegittime a carico dei cronisti che hanno seguito il fenomeno dei naufragi nel Mediterraneo, senza che alcuno fosse indagato. Un fatto di assoluta gravità per il quale è stata già disposta l’ispezione del Ministero di Giustizia. Tutti argomenti inclusi nella relazione che la delegazione di Fnsi e Articolo 21, composta dal segretario e dal presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, insieme al presidente e alla portavoce di Articolo 21, Paolo Borrometi ed Elisa Marincola che solleciteranno il Presidente Fico a velocizzare l’approvazione delle leggi già inserite nel calendario dei lavori parlamentari come quella contro le querele bavaglio, ma anche di prestare maggiore attenzione ai molti nodi che stanno relegando l’informazione in un ruolo complicato e precario. Si tratta di un appuntamento-svolta nell’approfondimento della condizione in cui operano i giornalisti italiani e farlo il 3 maggio assume un valore dirimente.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21