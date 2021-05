I Borghi del Salento sulla Guida di Repubblica

0 0

In edicola dal 31 maggio la prima Guida di Repubblica dedicata ai borghi salentini, tra itinerari, curiosità, prodotti d’eccellenza e testimonial come Helen Mirren, Taylor Hackford e Stewart Copeland. Dici Salento e il pensiero corre alle spiagge di sabbia finissima, alle coste tra le più frequentate e premiate d’Italia, all’anima barocca di Lecce. Ma c’è un volto di questa terra che spesso sfugge al viaggiatore distratto. Arcaico e screpolato dal sole che qui, a sud del Sud batte a picco sulle piazze e alla controra, deserta in piazza, dipinge scorci di metafisica bellezza. È il fascino dei borghi, dove il cuore autentico del Salento riposa in attesa di essere (ri)scoperto, a cui le Guide di Repubblica hanno dedicato un volume, in edicola dal 31 maggio e successivamente in libreria, su Amazon, Ibs e allo store online Il mio Abbonamento di Gedi.it.

“Verso la natura, verso la lentezza, verso i borghi d’Italia, simbolo di un Paese che resiste, simbolo delle nostre radici che vale la pena riscoprire per ripartire – scrive il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa nella sua introduzione al volume – Ecco perché quest’estate sarà il trionfo dei piccoli e medi centri dell’Italia più genuina, dove adorare i silenzi, dove mangiare i cibi più gustosi, dove scoprire le origini della bellezza, dove incrociare volti, emozioni, sapori e stamparli nella propria memoria. Ecco perché abbiamo deciso di iniziare questo viaggio tra i borghi d’Italia illuminando le strade, le spiagge, le piazze, le cucine, le masserie e i prodotti del Salento.”

Da piccole realtà come Zollino e Spongano fino a centri più importanti come Nardò e Otranto, ogni borgo viene raccontato a partire dalle storie, antiche e recenti, che racchiude. Come quella di Cici Cafaro, anima indimenticata di Calimera e cantore della tradizione salentina, ma anche Giuseppe Manisco che nella sala del frantoio semi-ipogeo di Palazzo Marchesale a Galatone, ha allestito un originale Museo delle Macchine di Leonardo da Vinci, fino a Giorgio Di Palma, che partendo dal suo laboratorio di Grottaglie con le sue “ceramiche di cui non c’era bisogno” ha conquistato anche Massimo Bottura. E il ritmo del Salento? Come si fa a spiegare secoli di tradizione, di fede e folklore, se non attraverso borghi come Melpignano o Ruffano, paese della pizzica a scherma? Ci ha dato una mano Stewart Copeland, storico fondatore dei Police, innamorato di questa fetta di Salento. Insieme a lui, poi, le testimonianze di Helen Mirren e Taylor Hackford, coppia da Oscar che del Salento ha scelto il borgo di Tiggiano come buen retiro estivo, nella antica masseria Torre Matine e nella piazza principale di Tricase ha aperto un cocktail bar che già dal nome è un programma: Farmacia Balboa. Preziose anche le parole di Francesca Marciano, autrice e scrittrice per il cinema e la tv (da Nanni Moretti a Carlo Verdone fino a Valeria Golino) e Giovanni Albanese, artista e regista innamorato di quella fetta di Puglia che va da Otranto a Maglie passando per la sua Palmariggi.

Non mancano le curiosità enologiche raccolte a Guagnano, patria del Negroamaro dove ogni cantina racconta una storia e Manduria cuore della produzione del Primitivo. E poi Acaya, piccola frazione fortificata del comune di Vernole, Maglie paese natale di Aldo Moro ma anche di antiche e rinomate aziende del gusto come il pastificio Benedetto Cavalieri o il cioccolato Maglio. E che dire di Spongano, piccolo borgo della Grecìa Salentina dove il profumo della cunserva mara riassume l’anima di quelle ricette che richiedono settimane di preparazione. Corigliano d’Otranto, cuore di eventi culturali che non vediamo l’ora di poter rivivere all’ombra del suo Castello Volante, Ma anche Porto Cesareo dalla duplice anima: gettonatissima meta vacanziera in estate, delizioso borgo di pescatori il resto dell’anno, quando torna a chiamarsi Puertu Picciu, autentica, ribelle, salata nel dialetto di chi la vive ogni giorno.

Il tutto accompagnato da una selezione di oltre 170 indirizzi per mangiare, dormire e comprare, e le ricette degli chef salentini, tra realtà gourmet, storiche osterie e nuove insegne.

