“1996-2021: 25 anni di Avviso Pubblico”: il 22 maggio incontro online con Cafiero de Raho

Il prossimo 22 maggio Avviso Pubblico compie 25 anni. Per l’occasione organizzeremo due eventi online che trasmetteremo in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Associazione dalle ore 10,00 alle 12,00.

Il primo incontro, che si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 11,00, dal titolo “Avviso Pubblico: 25 anni di impegno. Le testimonianze dai territori”, mira a raccontare al nostro Paese l’impegno che tanti amministratori locali mettono in atto ogni giorno per promuovere la cultura della trasparenza, della partecipazione e della cittadinanza responsabile, organizzando iniziative di sensibilizzazione e di formazione e sforzandosi con ogni mezzo per dare concretezza alla buona politica e alla buona amministrazione.

Lo faremo attraverso la voce dei nostri Coordinatori regionali che racconteranno il lavoro di Avviso Pubblico sui temi della prevenzione e del contrasto alle mafie e alla corruzione. A moderare l’incontro Duccio Facchini, direttore di Altreconomia.

A seguire, dopo la proiezione di un video di Auguri dei tre ex Presidenti di Avviso Pubblico (Massimo Calzolari, Enza Rando e Andrea Campinoti) si svolgerà l’incontro “Quale antimafia nell’Italia e nell’Europa del XXI secolo?”. Parteciperà il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho che dialogherà insieme a Giovanni Tizian, giornalista del Domani.

La Festa si sposterà poi sui canali social di Avviso Pubblico – Facebook, Instagram e YouTube – dove saranno proiettati i video di auguri dei rappresentanti delle associazioni, dei Sindacati e di tutti gli enti soci dell’Associazione.

