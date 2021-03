“Pensa2040”. Cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di contrasto alle mafie: 26 marzo, ore 10

Venerdì 26 marzo, a partire dalle ore 10,00, in diretta streaming per i sindaci di tutta Italia, si svolgerà il primo incontro nazionale del Progetto ‘Pensa 2040: cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata’.

All’iniziativa, promossa da Avviso Pubblico, Crisi Come Opportunità, Biennale Democrazia, Fondazione Giancarlo Siani Onlus e Italia che Cambia, in collaborazione con il Comune di Firenze, il patrocinio di ANCI e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, parteciperanno tra gli altri il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, oltre a numerosi sindaci e assessori alla Cultura e all’Istruzione collegati online dalle città di tutta Italia, destinatari principali di questa prima giornata.

Per gli Amministratori locali che vorranno collegarsi e partecipare ai lavori della Giornata sarà necessario iscriversi all’incontro inviando una mail a: staff@avvisopubblico.it specificando nome, cognome e ruolo all’interno dell’Ente.

Tutti coloro che invece sono interessati a seguire l’incontro ma non sono Amministratori locali potranno seguire l’evento in diretta sul Corriere.it o nelle pagine Facebook dei promotori del progetto, oltre che sui canali social del Comune di Firenze (pagina Facebook e canale YouTube):