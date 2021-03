Decima edizione Premio Morrione: la squadra dei tutor 2021

0 0

In attesa di conoscere i finalisti di questa decima edizione, vi presentiamo la squadra dei tutor che accompagneranno i nostri under30 nella realizzazione delle inchieste.

I tutor giornalistici 2021 sono Laura Silvia Battaglia, Francesca Mannocchi, Giampaolo Musumeci, Danilo Procaccianti e Barbara Schiavulli.

Completano la squadra il tutor audio video Francesco Cavalli, il tutor musicale Pietro Ferri, il tutor digitale Stefano Lamorgese e l’avvocato Giulio Vasaturo, tutor legale.

Grazie ad ognuno di loro.

La presenza dei tutor è una delle caratteristiche che rendono unico il nostro premio nel panorama dei concorsi giornalistici nel nostro Paese.

E’ una grande opportunità per i finalisti che così non saranno soli nella realizzazione della loro inchiesta, ma potranno contare sul supporto di questa squadra di persone di grande esperienza. Come Roberto Morrione, crediamo che il giornalismo sia un mestiere da vivere anche in squadra, passando e ricevendo il testimone, condividendo esperienze, accettando la sfida del confronto con gli altri e con i loro diversi punti di vista.