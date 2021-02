Perché i media nazionali e neppure i TG della RAI si occupano del processo in corso a Bologna sui finanziatori e i mandanti della strage alla stazione? 

Trovo spaventoso che nessun giornale, nessuna trasmissione Tv, nessun Tg, neppure la #RAI che dovrebbe essere un servizio pubblico, si occupino del processo in corso a Bologna sulla strage alla stazione del 2 agosto 1980, istruito dalle indagini della Procura Generale, dove per la prima volta nella terribile storia delle stragi i magistrati della PG sono riusciti a ricostruire ogni passaggio che ha portato alla strage che provocò 85 morti. Per la prima volta con un lavoro difficilissimo, profondo, accurato e minuzioso durato tre anni si conoscono i nomi degli ideatori, dei mandanti, dei finanziatori e degli esecutori di una strage. La più orrenda strage fascista avvenuta in Italia dalla nascita della Repubblica. Un processo a porte aperte ignorato dai media nazionali, se non per l’impegno di qualche testata locale, come “Bologna2000” https://www.bologna2000.com/ 2021/02/01/processo-mandanti- strage-2-agosto-1980-la- regione-emilia-romagna-e-il- comune-di-bologna-presenti-in- aula-alludienza-preliminare/