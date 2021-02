Articolo21: Un’ora con “Trento città dell’inclusione e contro ogni bavaglio..” Franco Ianeselli sindaco di Trento e Giuseppe Giulietti

1 0

Per partecipare inviare una richiesta alla mail: redazione@articolo21.info

Lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 17 Articolo21 organizza il web-incontro: “Un’ora con…. Trento città dell’inclusione e contro ogni bavaglio..” in diretta dalla sala Giunta del Comune di Trento, moderata da Roberto Natale del Comitato scientifico di Articolo21; con la partecipazione del sindaco Franco Ianeselli; il direttore dell’ufficio stampa del Comune Lorenzo Andreatta; Giuseppe Giulietti presidente della Federazione nazionale della stampa; Rocco Cerone segretario del Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige – Südtirol; Lorenzo Basso vicesegretario del Sindacato TAA; Ekaterina Ziuziuk presidente dell’Associazione Bielorussi in Italia e neopresidente di Articolo21 Trentino Alto Adige; Anna Del Freo del comitato Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) e Segretario generale aggiunto della Fnsi; Danilo De Biasio direttore del Festival dei Diritti Umani di Milano; Khalifa Abo Khraisse giornalista (in videoregistrazione) con Chicco Elia, condirettore di QCodemagazine ; Paola Rosà dell’Osservatorio Balcani Caucaso; Roberto Rinaldi portavoce del presidio di Articolo21 TAA. Sono previste testimonianze da parte di giornalisti che raccontano le realtà di Bielorussia, Russia, Ungheria, Polonia, Libia, Turchia.

«Vogliamo essere la città che ospita ed accoglie giornalisti minacciati, per coniugare la difesa dei diritti umani con l’ospitalità», ha spiegato il sindaco Franco Ianeselli, dove si è parlato della volontà di trovare nuove strade per mettere al centro la libertà di informazione, senza dimenticare tuttavia il percorso avviato da altre realtà italiane. «Intendiamo offrire – ha infatti precisato il primo cittadino di Trento – la possibilità di un ristoro temporaneo nella nostra città da situazioni critiche o a rischio per giornalisti che hanno illuminato o portato a conoscenza fatti di interesse pubblico a livello nazionale e internazionale».

Ad inizio maggio 2021 la città di Trento ospiterà la seconda giornata internazionale sulla libertà di stampa, un evento inclusivo che si propone di accedere un faro sui cronisti minacciati in Italia e nel mondo. L’iniziativa è nata da un colloquio tra il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana Giuseppe Giulietti, il segretario del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige Rocco Cerone, il vicesegretario Lorenzo Basso e il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

L’idea avanzata dal sindaco, già segretario della Cgil del Trentino, è quella di recuperare una prassi propria dei sindacati confederali, che da decenni sono impegnati nella tutela di chi si occupa di rappresentare i lavoratori nei luoghi più pericolosi del mondo, ospitando lavoratori e sindacalisti minacciati. Allo stesso modo, ha proposto di rendere la città di Trento un luogo accogliente per i cronisti minacciati nel nostro Paese, in Europa e a livello internazionale, creando un porto sicuro dove rigenerarsi e intessere relazioni con i professionisti locali e con le scuole, per rendere il loro esempio un modello per le nuove generazioni.

Adesioni

Giuseppe Giulietti presidente FNSI

Franco Ianeselli sindaco di Trento

Rocco Cerone segretario Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige- Südtirol

Lorenzo Andreatta giornalista/ direttore dell’ufficio stampa del Comune di Trento

Lorenzo Basso giornalista /vicesegretario del Sindacato TAA -Südtirol

Monica Andolfatto giornalista/ segretaria del Sindacato giornalisti del Veneto

Roberto Natale, giornalista /Comitato scientifico Articolo21

Elisa Marincola, giornalista/ portavoce di Articolo21 Rocco Cerone giornalista / segretario del sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige Journalisten Gewerkschaft; Roberto Rinaldi giornalista /portavoce presidio di Articolo21 del Trentino Alto Adige; Ekaterina Ziuziuk, presidente del presidio di Articolo21 del Trentino Alto Adige, che presiede anche l’Associazione Bielorussi in Italia con sede a Trento

Khalifa Abo Khraisse giornalista (in video registrazione) con la partecipazione di Chicco Elia, condirettore di QCodemagazine Paola Rosà, rappresentante dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, direzione operativa del Centro per la Cooperazione Internazionale di Trento; Ubaldo Cordellini, giornalista/ comitato di redazione del quotidiano Trentino, chiuso dopo essere stato fondato 75 anni dal Comitato di Liberazione Nazionale Anna Del Freo, giornalista /Federazione Europea dei Giornalisti; vicesegretario aggiunto FNSI Danilo De Biasio, giornalista /Festival Diritti Umani Milano; Desirèe Klain, giornalista /Festival Imbavagliati Napoli/ portavoce presidio Articolo21 Campania

Silvia Gadotti giornalista / presidente CLAN Trentino Alto Adige

Elisa Marincola giornalista/ portavoce Articolo21

Paolo Borrometi giornalista vicedirettore AGI/ presidente Articolo21

Nicola Chiarini giornalista /portavoce Articolo21 Veneto

Valerio Cataldi Carta di Roma

Graziella Di Mambro giornalista /Articolo21

Antonella Napoli giornalista /Articolo21/direttrice Focus on Africa

Michele Cervo giornalista/portavoce presidio Articolo21 Calabria

Laura Nota professore ordinario Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Università di Padova

Nicole Corritore Osservatorio Balcani Caucaso

Tiziana Ciavardini giornalista Articolo21

Martina Valentini