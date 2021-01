Oggi alle 13.30 la presentazione del nuovo sito di Articolo21. Con le famiglie Megalizzi, Paciolla, Regeni, Rocchelli

0 0

Ci saranno anche i genitori di Giulio Regeni, di Mario Paciolla, di Andy Rocchelli e i familiari di Antonio Megalizzi alla presentazione in streaming del nuovo sito di Articolo21, oggi giovedì 14 gennaio, dalle ore 13.30 in un incontro online al quale si potrà partecipare inviando una richiesta per mail all’indirizzo redazione@articolo21.info

Un nuovo sito come un’occasione in più per consolidare ed estendere la rete delle azioni e dei soggetti a difesa del diritto dei cittadini ad un’informazione corretta, plurale, aperta al mondo, capace di guardare alle periferie geografiche e sociali.

Il sito è stato elaborato per consentire una migliore accessibilità da smartphone e tablet, dunque anche interazioni più dirette con i social network. Corrisponde ad una fase di più radicata presenza di Articolo 21 sui territori e darà perciò maggiore visibilità alle iniziative dei presìdi regionali. Saranno anche più facilmente individuabili gli appelli lanciati e le firme raccolte a sostegno delle campagne.

“Alla presentazione – spiega il direttore di Articolo21 Stefano Corradino che lo illustrerà – sono invitati tutti i movimenti, le associazioni, i gruppi dei quali Articolo 21 si è trovato ad essere compagno di strada negli ormai 19 anni trascorsi dalla sua nascita, al tempo dell’‘editto bulgaro’. Oggi come ieri un incontro tra esperienze diverse, al di fuori di ogni recinto corporativo, nel segno di una comune battaglia per la libertà dell’informazione, cioè per la qualità della democrazia”.