Giustizia. Verini (Pd): “Bene Fnsi e Usigrai su processo Scott”

“Mi associo all’appello che la Federazione nazionale della Stampa ha inviato al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia perche’ sia garantito il diritto-dovere all’informazione nel prosieguo del processo denominato “Rinascita Scott” che si celebra in Calabria nei confronti di molti accusati di appartenenza e connivenza con organizzazioni criminali ‘Ndranghetiste e di diversi reati connessi. All’apertura questa possibilita’ non c’e’ stata”. Lo dichiara il deputato del Pd, Walter Verini, membro Pd della commissione Antimafia. “Si tratta, come e’ noto, di un processo di grande importanza, ed e’ fondamentale che tutti possano avere la piu’ ampia informazione. Tutto questo dovra’ avvenire, naturalmente, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione legate alla salute e ai protocolli anti-COVID”, aggiunge Verini. “Per questo ci sembra giusta la proposta che Fnsi e Usigrai hanno formulato: garantire almeno ad una troupe del servizio pubblico l’accesso al dibattimento, una troupe che potra’ diffondere il video collegamento in tempo reale e le immagini a tutte gli organi di informazione che vorranno utilizzarle. Questa soluzione, che auspichiamo venga valutata con attenzione e disponibilita’, sarebbe in grado di garantire insieme diritto alla salute e diritto all’informazione su uno dei processi penali piu’ rilevanti per il contrasto alla criminalita’ organizzata”. (AGI)