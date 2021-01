Buon compleanno Peppino!

0 0

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”. Le sue parole risuonano ancora oggi, nel giorno del 73simo compleanno di Peppino Impastato. Oggi, alle 17, Peppino verrà festeggiato con una diretta sulla pagina facebook di “Casa Memoria Felicia e Peppino” (https://www.facebook.com/CasaMemoriaFeliciaePeppinoImpastato).

La vita di Peppino e la sua attività di lotta alla mafia, impegno culturale, sociale e politico non sono state interrotte. Il suo messaggio continua a vivere grazie a chi ne ha raccolto il testimone: sua madre Felicia, i familiari (con in testa suo fratello Giovanni e sua nipote Luisa), i compagni e le compagne di Peppino, il Centro Impastato, gli attivisti e le attiviste.

Casa Memoria, in questo periodo molto difficile per tutti, è chiusa fisicamente, ma le attività di chi si impegna in nome di Peppino non si sono mai interrotte, ed anche questo momento di incontro è un’occasione per ritrovarsi, condividere, far crescere lo spirito comunitario e mettere al centro le idee di Peppino, fondate sulla lotta alla mafia, l’antifascismo, la giustizia sociale, la libertà.