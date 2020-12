Premio Valeria Solesin per tesi magistrale – V edizione

Sarà proclamata il 10 dicembre 2020 ore 18:30 – in occasione del nuovo webinar organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona “Costruire i nuovi spazi dell’Università e della Ricerca” la tesi vincitrice della V edizione del Premio Valeria Solesin per tesi magistrale sui beni relazionali. In palio la pubblicazione dell’opera vincitrice all’interno della collana LAVOROperLAPERSONA ospitata da Edizioni Franco Angeli. L’evento si svolgerà in edizione digitale; è ancora possibile iscriversi attraverso questo link: https://lnkd.in/dfP2AbX.

Un’iniziativa della Fondazione Lavoroperlapersona per riflettere insieme sul futuro delle giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori rendendo omaggio alla memoria di Valeria Solesin, la ricercatrice italiana uccisa nell’attentato terroristico al Bataclan il 13 novembre 2015.

La cerimonia sarà aperta da Gabriele Gabrielli – Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona – e dal saluto del Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto e proseguirà con l’intervento di Massimiliano Marianelli dell’Università degli Studi di Perugia. Molto atteso il contributo di Dario Solesin, che ricorderà la compianta sorella Valeria dialogando con Asmae Dachan, giornalista, scrittrice e responsabile dell’Ufficio Stampa della Fondazione Lavoroperlapersona.

Lo scorso anno il Premio Valeria Solesin è stato assegnato alla ricercatrice Anna Ravaschietto con una tesi intitolata “Etica animale. La voce della cura”. Anche per questa edizione sono giunte opere da numerosi atenei italiani, con contenuti di grande interesse. L’evento sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook della Fondazione Favoroperlapersona: https://www.facebook.com/Lavoroperlapersona