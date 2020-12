“Il Codacons non ha mai organizzato alcun concorso per votare le modelle inserite nel calendario realizzato dall’associazione”

Riceviamo e pubblichiamo dal Codacons

Gentile redazione, in merito al vs articolo pubblicato al link https://www.articolo21.org/ 2020/12/resilienza-italia-sul- corpo-nudo-delle-donne- lultimo-stereotipo-sessista/ si richiede, ai sensi della legge sulla stampa, la pubblicazione della seguente rettifica:

Il Codacons non ha mai organizzato alcun concorso per votare le modelle inserite nel calendario realizzato dall’associazione. E’ stato rivolto un invito agli utenti a votare la foto artistica preferita tra quelle che compongono il calendario “Italienza”, non trattandosi certo di una gara tra Miss ma di un progetto artistico e sociale.

Questa circostanza era chiaramente rilevabile dal ns sito e averci attribuito un concorso per votare modelle costituisce grave diffamazione essendo ciò estraneo ai ns fini statutari e perseguendo noi la valorizzazione delle opere d’arte anche fotografiche e non certo di modelle .

OLTRE E AL DI LÀ DELLA RETTIFICA SOPRA RICHIESTA DA EFFETTUARSI ENTRO 48 ORE VI INFORMIAMO PER VOSTRA MIGLIORE CONOSCENZA CHE:

1.La fotografa Tiziana Luxardo non si è affatto dissociata dal calendario, ma anzi ha confermato la validità dell’iniziativa e il pieno appoggio al Codacons.