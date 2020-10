Premio Morrione. 31 ottobre, serata premiazioni. Quattro inchieste finaliste

Sarà una premiazione interamente online quella che si svolge sabato 31 ottobre dalle 21 alle 23 per proclamare i vincitori della nona edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, assegnare il Premio Baffo Rosso e il Testimone del Premio Roberto Morrione. Mattatore della serata sarà Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3. L’evento è promosso dalla associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai.

Verranno premiate le migliori inchieste del Premio Morrione; il Premio Baffo Rosso verrà consegnato ad Andrea Purgatori, giornalista e conduttore di Atlantide La7, per il suo prezioso e costante lavoro di investigazione compiuto durante tutti questi anni, in particolare, sulla strage di Ustica.

Al giornalista di Avvenire e scrittore Nello Scavo verrà assegnato il riconoscimento Testimone del Premio Roberto Morrione perché racconta con coraggio e spirito di verità la terribile avventura dei migranti nel Mediterraneo.

Parteciperanno tutti i finalisti del Premio Morrione (gli under30 Pietro Adami, Gabriele Cruciata, Martina Ferlisi, Federico Marconi, Cristiana Mastronicola, Arianna Poletti, Giorgio Saracino, Sarika Strobbe, Amarilli Varesio) e i loro tutor (Lorenzo Di Pietro, Dina Lauricella, Giorgio Mottola, Luca Rosini, Francesco Cavalli, Stefano Lamorgese, Pietro Ferri, Giulio Vasaturo), Yohana Ambros, videomaker vincitrice bando speciale Coronavirus, Paola Barretta, ricercatrice Osservatorio di Pavia, Mauro Biani, vignettista, Maria Bonafede, Pastora valdese titolare a Torino e già moderatora della Tavola Valdese, Ascanio Celestini, attore e autore, Giovanni Celsi, presidente associazione Amici di Roberto Morrione, Mara Filippi Morrione, portavoce associazione Amici di Roberto Morrione, Giuseppe Giulietti, presidente FNSI e presidente giuria Premio Morrione, Andrea Vianello, direttore di Rainews24.

Durante la serata anche un saluto speciale di Renzo Arbore ai finalisti.

Ascanio Celestini interpreterà un testo del suo “Parassiti – un diario nei giorni del Covid-19”, mentre Mauro Biani disegnerà le vignette ispirate dalle inchieste vincitrici del Premio Morrione.

Durante la serata verrà rilanciato l’appello per la libertà di Patrick Zaky, il ricercatore ancora detenuto nelle carceri egiziane, e quello per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni.

La manifestazione si sarebbe dovuta tenere al Circolo dei Lettori di Torino, ma nel rispetto delle misure di emergenza per la prevenzione del Covid-19 previste dall’ultimo DPCM, gli organizzatori hanno deciso di realizzare anche la cerimonia finale interamente online.

La serata sarà trasmessa in diretta sulla pagina fb del Premio Morrione https://www.facebook.com/PremioRobertoMorrione e nel sito del www.premiorobertomorrione.it

LA RETE DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di IND- International Network Distribution, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Associazione della Stampa Subalpina. Il Premio ha ricevuto il Patrocinio della Camera dei deputati. Sono media partner RAI NEWS 24, RAI Italia, RAI Radio1, RAI Radio3, TGR, Riforma.it, Radio Beckwith, Agenzia Dire, Fanpage.it, LiberaInformazione, Impakter, Corriere Torino, Domani, La Repubblica-Torino, La Stampa. Il premio è realizzato in collaborazione con RAI Teche, Report, Articolo21, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Osservatorio di Pavia, Scuola di giornalismo Lelio Basso, UCSI, Scuola Holden, UCSI

