Repubblica smetterà di essere un giornale di riferimento per la sinistra progressista?

L’allontanamento del direttore di Repubblica, Carlo Verdelli, è l’ultimo atto di rottura nella storia di Repubblica. Un giornale nato nel ’76 per contrastare i poteri forti e acquistato dai poteri forti (Agnelli-Elkann). Scalfari, si risente per non essere stato avvertito. Un sussulto poco credibile, visto che fu proprio lui negli anni novanta a cedere quote sempre maggiori di proprietà a De Benedetti. Il timone rimase saldamente in mano al fondatore, finché c’era da resistere al nemico comune: Berlusconi. Finito il ventennio del Caimano, Repubblica ha preso una sonora sbandata per Renzi, tant’è che ho continuato a comprarlo per stima delle poche firme storiche di spessore e per le sue stupende pagine culturali.