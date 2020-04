Libertà di stampa nel mondo, Rsf: «In Italia pesa il numero di giornalisti sotto protezione»

L’Italia risale di due posizioni nella classifica mondiale della libertà di informazione stilata da Reporter senza Frontiere: dal 43esimo posto occupato nel 2019 al 41esimo nel 2020. Nella breve presentazione pubblicata a corredo della scheda-Paese dell’annuale ranking, diffuso martedì 21 aprile, l’organizzazione non governativa pone l’accento sugli oltre 20 giornalisti italiani costretti a vivere sotto la protezione delle forze dell’ordine a causa delle minacce ricevute per via del loro lavoro

«Il livello di violenza contro i giornalisti continua a crescere, soprattutto a Roma e nella regione circostante e nel sud del Paese», rileva Rsf, che cita i casi del direttore di CampaniaNotizie.com, Mario De Michele, sfuggito a un attentato nel novembre 2019, e quelli dei giornalisti attaccati verbalmente e fisicamente nella Capitale, durante lo svolgimento del proprio lavoro, da appartenenti a gruppi neofascisti.

Sotto la lente anche i ripetuti attacchi agli operatori dell’informazione da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle, anche se «nel complesso, i politici italiani sono meno aggressivi nei confronti dei giornalisti rispetto al passato», si legge ancora nel focus dedicato all’Italia.

Infine, Rsf pone l’accento sulla necessità… Continua su fnsi