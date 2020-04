Giulietti (Fnsi): scelta infelice sostituire Verdelli il giorno della maratona di solidarietà per le minacce

La sostituzione di Carlo Verdelli alla direzione di Repubblica nel giorno in cui c’è stata una maratona social per esprimere al direttore solidarietà è apparsa a molti una scelta inelegante e sono tante le reazioni in queste ore. Tra le altre quella autorevole del Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti.

“Premesso che ho la massima stima professionale per Carlo Verdelli, per Maurizio Molinari e per Massimo Giannini, – sottolinea Giulietti – mi sento di dire che se lo stile significa ancora qualcosa. La contemporaneità tra il licenziamento di Verdelli e le minacce a lui rivolte è davvero infelice, sebbene casuale“. Queste le parole di Giulietti in una dichiarazione all’Agenzia Dire circa l’avvicendamento di Carlo Verdelli alla guida di Repubblica da parte del cda di Gedi. Proprio oggi infatti cade il giorno in cui le minacce a Verdelli (prima attraverso una falsa pagina di wikipedia, poi con un finto manifesto funebre) fissavano la data della sua morte. Da stamattina con l’hashtag #iostoconverdelli a migliaia su twitter manifestano solidarieta’ al direttore.