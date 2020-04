20 Aprile 2020 Report Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS. Dibattito sul Mes, la politica strappa al Covid 5 aperture

I Tg dal 13 al 17 aprile – Anche se le aperture delle testate per più dei 2/3 riprendono i quotidiani aggiornamenti della Protezione civile, le tensioni tra maggioranza ed opposizioni, riesplose gli scorsi giorni, tornano a reclamare gli spazi del prime time, ricevendo nella prima parte della settimana numerosi titoli e 5 aperture. A riservare il maggior spazio alle polemiche è Tg La7, che in tre edizioni apre sullo scontro politico attorno a Mes ed Eurobond, con Mentana che risale in cattedra avanzando gli approfondimenti più interessanti…

LEGGI L’OSSERVATORIO INTEGRALE