Adotta una famiglia, aiuta una persona senza casa

L’emergenza Coronavirus sta colpendo in maniera particolarmente dura le persone più fragili. Non per tutti è possibile “restare a casa”, perché una casa nemmeno ce l’hanno, non per tutti è semplice “restare a casa”, perché questo obbligo quanto mai necessario per la tutela della salute può significare anche restare isolati e senza aiuto. Soprattutto per le persone anziane e le famiglie in difficoltà economica, che non possono contare più sul sostegno dei familiari, degli amici, delle badanti, perché il rischio contagio lo impedisce.

È a queste persone in difficoltà estrema che si rivolge l’attenzione di Gesco in queste ore, con l’attivazione di due campagne solidali: una per la fornitura di pasti ai senza dimora di Napoli, e l’altra per la consegna a domicilio di pasti, ma anche di farmaci e altri beni di prima necessità alle famiglie che sono in una situazione di isolamento e impossibilitate a garantirsi da sole quanto occorre per resistere e sopravvivere al Covid-19.

Fino ad oggi siamo riusciti a garantire il pasto caldo a 150 senza dimora con l’aiuto di una rete di volontariato e ad assistere con spesa e farmaci circa 100 famiglie, ma l’emergenza continua.

L’isolamento, come pure l’impossibilità di avere un pasto caldo riguarda almeno 2mila persone solo a Napoli e un numero imprecisato di famiglie che chiamano tutti i giorni la nostra Centrale Operativa Sociale (COS) per chiedere aiuto.

Chi volesse darci una mano per acquistare materie prime (olio, pasta, pelati, legumi) farmaci e altri generi di prima necessità può contribuire facendo un versamento sul conto corrente dedicato:

IT 13 Q 05018 03400 000011277654

Intestato a Gesco Consorzio di Cooperative Sociali

e mettere nell’oggetto CAMPAGNA ADOTTA UNA FAMIGLIA, AIUTA UNA PERSONA SENZA CASA