“”Sono nera è un problema? Chiedete con me a #LandRover di rimuovere quella pubblicità

Una pubblicità della #RangeRover alta come un palazzo di tre piani, troneggia a Piazza Cola di Rienzo a Roma.

Un’affissione che gioca sulle paure e sulla pancia più oscura degli italiani e che trovo sbagliatissima e pericolosa. Mi spiego: sottolineare “è un problema?” vuol dire avallare il “problema”, legittimarlo in quanto tale. Ossia equivale a dire “si, è un problema”. Il “problema” prende corpo neanche due minuti dopo aver visto questo gigantesco insulto, in via Lucrezio Caro, dove assisto con i miei occhi a un brutale pestaggio senza motivo di due ragazzi neri che vedo tutti i giorni stazionare davanti al Carrefour.

Sono gentilissimi, aiutano le signore anziane a portare la spesa, tengono pulito il marciapiede. Piccole cose per non chiedere l’elemosina.