Premio Morrione e Laganà. Proroga di una settimana del bando

0 0

L’associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di prorogare di una settimana il termine per la partecipazione al bando della 14′ edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e della 2′ edizione del Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability & Animal Welfare.

C’è tempo dunque sino alla mezzanotte di domenica 26 gennaio 2025 per l’invio delle candidature nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel bando (www.premiorobertomorrione. it/bando).

Restano invariate le altre condizioni di partecipazione.



NB: Abbiamo lanciato il bando della seconda PRM Academy, la scuola di formazione, e il termine per la partecipazione è fissato al 21 febbraio 2025.

Ci si può candidare ad entrambi i bandi , ricorda però che quello Premio Morrione è il primo in scadenza e, da oggi, hai ancora una settimana per farlo. Non farti sfuggire questa occasione!

Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa, quali l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche.

I partecipanti non devono aver superato i 30 anni di età e possono concorrere come singoli o in gruppi di massimo tre componenti.



Due sono le categorie in concorso: video inchiesta e radio –podcast d’inchiesta.

I progetti devono essere inviati entro il 19 gennaio 2025 26 gennaio 2025 rispettando le modalità indicate su www.premiorobertomorrione.it/bando

La giuria, presieduta da Giuseppe Giulietti, selezionerà quattro progetti: tre per la categoria video inchiesta e uno per quella radio-podcast d’inchiesta. A ciascuno dei progetti finalisti verrà assegnato un contributo di 5.000 euro per lo sviluppo e produzione dell’inchiesta.

Le quattro inchieste finaliste concorreranno ad un premio finale di 2.000 euro.

Il premio offrirà inoltre l’opportunità della diffusione su Rainews24, Radio Rai e di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero.



Nei mesi di produzione gli autori verranno affiancati da una squadra di tutor composta da un tutor giornalistico, un tutor tecnico audio video, un tutor legale e un tutor musicale.

Il Premio Roberto Morrione si caratterizza per la sua formula originale che rappresenta un’occasione unica nel nostro Paese per i giovani che vogliono realizzare un’inchiesta giornalistica. Nel corso degli anni il Premio ha già supportato la realizzazione di 52 inchieste, coinvolgendo 115 finalisti.

PREMIO RICCARDO LAGANA’

Dall’anno scorso, nell’ambito del Premio Morrione é istituito il Premio Riccardo Laganà – Biodiversity Sustaianability e Animal Welfare.

Tra i progetti candidati al Premio Morrione, un’apposita giuria, presieduta da Sabrina Giannini, sceglierà il progetto vincitore della seconda edizione del Premio Riccardo Laganà, seleziato tra i progetti d’inchiesta a tema ambientale e animalista. Anche il progetto vincitore del Premio Laganà, video o radio-podcast, riceverà tutoraggio giornalistico, tecnico e legale insieme al contributo di 5.000 euro.

PREMIO LIBERA GIOVANI

Durante le Giornate finali di Premiazione verrà assegnato il Premio Libera Giovani all’inchiesta più votata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole della rete di Libera Piemonte.



LA GIURIA

La Giuria del premio, riservato agli under30, è presieduta da Giuseppe Giulietti e composta da: Luca Ajroldi, Paolo Aleotti, Piero Badaloni, Francesca Barzini, Laura Silvia Battaglia, Giuliano Berretta, Sacha Biazzo, Giulia Bosetti, Valerio Cataldi, Francesco Cavalli, Chiara Cazzaniga, Cataldo Ciccolella, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Daria Corrias, Maria Cuffaro, Marco Damilano, Cristiano De Florentiis, Goffredo De Pascale, Alessandro di Nunzio, Lorenzo Di Pietro, Arcangelo Ferri, Mara Filippi Morrione, Vincenzo Frenda, Lorenzo Frigerio, Diego Gandolfo, Duilio Giammaria, Gian Mario Gillio, Antonella Graziani, Celia Guimaraes, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Francesco Laurenti, Dina Lauricella, Michela Mancini, Elisa Marincola, Flaviano Masella, Anna Migotto, Giorgio Mottola, Enzo Nucci, Riccardo Orioles, Francesco Piccinini, Danilo Procaccianti, Raffaella Pusceddu, Alessandro Rocca, Luca Rosini, Federico Ruffo, Mario Sanna, Luigi Scarano, Barbara Schiavulli, Marco Silenzi, Giovanni Tizian, Maurizio Torrealta, Giulio Valesini, Andrea Vianello.



LA RETE DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Regione Piemonte, Fondazione Crt, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, UsigRai, IND-International Network Distribution, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione della Stampa Subalpina.

Il Premio è realizzato in partnership con Articolo21, Carta di Roma, Centro di Giornalismo Permanente, Euganea Film Festival, Gruppo Abele, Eurovisioni,Fiera del Libro di Iglesias, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Leali delle Notizie,Le Parole Giuste Festival, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Libera Piemonte, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI.



Sono media partner Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, Libera Informazione, Riforma.it, Radio Beckwith.



Si ringraziano Rai News 24, TGR, RAI Italia, Rai Play Sound, RAI Radio, RAI Radio 1, RAI Radio 3, TGR, Rai Per la Sostenibilità, Rai Teche, Rai Com.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21