Una nuova partita

Trump ci chiede di aumentare le spese militari che già adesso non scherzano.

Prima voleva il 2% del Pil, poi il 3%, ora è arrivato al 5% e non si sa dove si fermerà.

Come risponderà l’Europa “liberale”? I nostri “grandi media” paiono compatti: dobbiamo smetterla di essere imbelli, dobbiamo difendere l’Occidente armi in pugno. La UE e la Nato poi per molti aspetti paiono la stessa cosa.

Qualcuno di voi sa trovare la differenza sulle grandi scelte di politica estera?

Ma se tutta l’economia europea viene orientata al riarmo poi che succede? Cala inevitabilmente la spesa sociale, cresce il malcontento che (mancando una “risposta di sinistra”) si orienta verso i partiti cosiddetti sovranisti che fingono di stare dalla parte dei deboli ma in realtà sono ancora più liberisti della classe dirigente che ha governato negli ultimi venti anni.

Zugzwang è una parola tedesca. Il suo significato lo conoscono bene gli scacchisti. È la situazione in cui sei obbligato a muovere ma qualunque mossa fai sei destinato a perdere. Elon Musk, che tutto è tranne che stupido, pensa che la sinistra mondiale sia in questa posizione. Lui farebbe affari pure col diavolo ma gli piace stare con chi vince e ritiene che sarà l’estrema destra a gestire il “mondo occidentale” nei prossimi decenni.

Così ha investito tempo e milioni per sostenere Trump alle elezioni USA ricavandone miliardi (in azioni). Non è solo “l’uomo più ricco del mondo”, è anche il più influente, con interessi ovunque. Chiunque abbia “tendenze fascistoidi” oggi gli va subito a genio, ora si è infatuato pure dei neonazisti tedeschi di Alternative for Deutschland, “unica salvezza per la Germania” dice, dimenticando che è gente impresentabile persino per Marine Le Pen.

Ma perché Musk si espone con tanto clamore? Per calcolo sicuramente, lo abbiamo detto. Ma c’è un’altra chiave di lettura. Lui crede a un mondo dove comandano solo le imprese, dove lo stato democratico con i suoi pesi e contrappesi e le sue regole è soltanto un fastidioso impiccio. E qui si arriva a un apparente paradosso: i cosiddetti sovranisti dovrebbero volere il ritorno allo Stato Nazionale. In realtà sono completamente d’accordo su una visione di una società totalmente centrata sulle imprese, insomma hanno un punto di contatto fortissimo con le idee di Musk.

E gli altri? C’è un’unica alternativa possibile: ripartire dai diritti sociali e civili, da una piattaforma di proposte che metta al centro di tutto la dignità delle persone e farlo sul serio. E qui sta il punto.

Parlare per alcuni giorni di salario minimo e poi dimenticarsene non porta da nessuna parte. Innamorarsi dei “signori delle tecnologie” simbolo di progresso (cosa realmente avvenuta a sinistra) poi è semplicemente ridicolo, L’idea che il neo liberismo possa essere temperato (l’hanno patrocinata in tanti in Italia) ha portato allo Zugzwang di cui prima. Bisognerebbe iniziare una nuova partita.

Auguri a tutti noi.