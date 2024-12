L’Italia al primo posto in Europa per azioni temerarie contro la libertà di espressione. Appello pubblico per fermare i bavagli

C’è un’altra conferma di osservatori indipendenti sulla condizione della libertà di espressione in Italia, un’analisi rigorosa basata sul numero di Slapp e sui soggetti che le presentano e contro chi (non solo giornalisti ma anche attivisti). Viene pubblicato quindi oggi l’appello di CASE Italia che prende le mosse da altri documenti redatti dal gruppo di lavoro, tra questi il più rilevante rimane il position paper dello scorso anno. L’ appello è redatto congiuntamente da Amnesty, OBCT e The Good Lobby ha come obiettivo quello di superare il pubblico specifico di riferimento delle precedenti pubblicazioni per rivolgersi ad un pubblico ampio e cercare di far comprendere a tutti, o comunque al numero più ampio possibile di persone e soggetti collettivi, un fenomeno in grado di incidere sulla democrazia. Questo documento conferma che l’Italia è annoverata tra i Paesi che hanno registrato il maggior numero di casi. Per questo è stato redatto un appello volto a far emergere la gravità della situazione, nonché le azioni che potrebbero aiutare a modificare l’assetto attuale. Di seguito il testo integrale dell’appello che verrà letto all’evento di oggi pomeriggio “ “Liberi di esprimersi, liberi di informarsi” – appello CASE Italia”

( (Nella foto riproponiamo un’immagine simbolo che ha accompagnato le nostre battaglie contro i bavagli e le barriere frapposte alla libertà di informazione in Italia)

In Italia,

.

Giornalisti e attivisti e whistleblower sono

intentate per scoraggiare e silenziare le loro attività di informazione, protesta e denuncia. Uno studio del Parlamento europeo del 2022-23 fa emergere un triste primato: siamo i

(Strategic Lawsuits Against Public Participation)

, un dato confermato dal report della Coalition Against SLAPPs in Europe del 2024. Spesso a ricorrere a queste abusi legali sono politici e figure pubbliche di altissimo livello e imprese multinazionali.

Quando

può scegliere di

e mettere a tacere l’informazione attraverso minacce legali continue,

la

.

Gli

contro

,

Non possiamo permetterci giornalisti che si

, non possiamo accettare

contro chi segnala illeciti gravissimi sul lavoro, contro chi si mobilita per segnalare ingiustizie.

Per questo chiediamo di:



L’accusa infondata di avere diffamato un politico o un’azienda è alla base di quasi tutte le azioni temerarie. Per questo è importante procedere a riformare la legge italiana sulla diffamazione, che ad oggi prevede ancora la possibilità di finire in carcere, aspetto dichiarato incostituzionale. Per adeguarsi agli standard internazionali e riconoscere a tutti lo stesso diritto alla libertà di espressione è necessario prima di tutto depenalizzare la diffamazione. Il diritto civile offre metodi più efficaci ed equilibrati di quello penale per proteggere la reputazione degli individui, come il risarcimento per eventuali danni subiti.

Contemporaneamente è essenziale riformare anche dal punto di vista civile l’istituto della diffamazione, introducendo garanzie procedurali in linea con la Direttiva UE anti-SLAPP, in grado di ostacolare chi intende abusare del diritto civile per silenziare voci scomode, intasando ulteriormente i tribunali.

Recepire al più presto la direttiva europea di contrasto alle azioni legali temerarie

Nel marzo del 2024 l’Unione Europea ha approvato la direttiva Anti-SLAPP. L’Italia deve attivare con urgenza il recepimento di questa legge europea, introducendo:

un meccanismo per identificare rapidamente se una causa civile si configura come SLAPP, in modo da poterla archiviare tempestivamente

il pagamento delle spese processuali a carico di chi ha avviato il procedimento giudiziario abusivo

Purtroppo la direttiva europea non offre protezione a tutti i potenziali bersagli di SLAPP, ma solo a quelli coinvolti in casi “transfrontalieri”. Grazie alla pressione della nostra coalizione potranno essere considerati transfrontalieri anche i casi in cui entrambe le parti risiedono in uno stesso Stato, ma che sono di potenziale “interesse pubblico”, ovvero basati su informazioni rilevanti per più Stati dell’UE. Saranno però i tribunali nazionali e gli Stati membri a stabilirlo, con risultati tutt’altro che garantiti.

Il rischio è quello di creare un sistema a doppio binario in cui solo una minoranza dei bersagli delle azioni legali temerarie possono avere adeguata protezione, a meno di non seguire le raccomandazioni del Consiglio d’Europa che invitano ad estendere le tutele della direttiva a tutti i casi di SLAPP. Se questo non dovesse succedere, moltissimi giornalisti, attivisti e whistleblower, fra cui quelli coinvolti in casi di portata locale, potrebbero rimanere esposti ai rischi e alle conseguenze di queste molestie legali.

L’Italia quindi non deve limitarsi ad applicare strettamente quanto previsto dalla direttiva, che risente in parte dei limiti relativi agli ambiti di competenza della normativa europea, ma dotarsi di garanzie simili anche per i casi nazionali, come suggerito dalle stesse raccomandazioni UE. Il nostro paese dovrebbe inoltre osservare le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, per elaborare strategie complete ed efficaci per contrastare le azioni legali temerarie.

estendere le garanzie procedurali a tutti i casi di SLAPP, sia nazionali sia transfrontalieri;

istituire un limite massimo all’entità delle richieste economiche di risarcimento del danno ;

prevedere il risarcimento dei danni materiali e immateriali per i bersagli di SLAPP definire sanzioni efficaci, proporzionate certe per scoraggiare gli autori seriali di azioni temerarie;

Iniziative di formazione, sensibilizzazione e un supporto finanziario e legale per gli imputati

Per proteggere giornalisti e difensori dei diritti umani dall’abuso di SLAPP, serve inoltre che l’Italia attivi:

corsi di formazione sulle SLAPP per giudici, pubblici ministeri e avvocati;

iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte soprattutto ai potenziali bersagli di questo fenomeno.

un sistema di supporto finanziario e legale per i bersagli di SLAPP, anche al fine di ridimensionare l’effetto deterrente di queste azioni legali intimidatorie e la conseguente paura di ritrovarsi da soli in una battaglia impari.

un sistema di monitoraggio e di segnalazione trasparente dei casi di SLAPP, con informazioni puntuali sulla tipologia di attori, il numero e la durata dei procedimenti.

