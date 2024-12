Contro l’impunità, per l’effettività e la legalità dei diritti umani. A Padova la conferenza nazionale

0 0

In un mondo in guerra e in fiamme, mentre il disprezzo e la mancanza di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale sta raggiungendo livelli terrificanti, siamo chiamati a riscoprire il valore e l’importanza dei diritti umani scolpiti nella Costituzione Italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, hanno dichiarato Marco Mascia, Presidente del Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova e Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, invitiamo tutti a riflettere su tre parole chiave: impunità, effettività, legalità. Da queste tre parole dipende la possibilità di fermare la nostra corsa verso il baratro, di contrastare le disuguaglianze e le ingiustizie che continuano a uccidere. Su queste tre parole rifletteremo a Padova, martedì 10 dicembre, dove, nell’Aula Magna “Galileo Galilei” dell’Università, si svolgerà la Conferenza nazionale per la pace intitolata “La cura dei diritti umani tra impunità, effettività e legalità”.

Oltre 7000 studenti e insegnanti di quasi tutte le regioni italiane si collegheranno con la Conferenza per partecipare all’Ora dei diritti umani dedicata alle “10 cose che tutti dovrebbero sapere”. La Conferenza “La Cura dei Diritti Umani” è promossa da: Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace dell’Università di Padova, Advocacy Hub, Student’s Voices at the Human Rights Centre, Comune di Padova, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Rete delle Università Italiane per la Pace, Rete delle Cattedre Unesco Italiane, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Archivio Pace Diritti Umani Regione del Veneto. Con la partecipazione dei “Giovani Costruttori di Pace” e delle studentesse e studenti di: Corso di laurea “Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani” e Corso di Laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level Governance”, Università di Padova; Liceo Scientifico “Eugenio Curiel” (Padova), Liceo “Concetto Marchesi” (Padova), Istituto Tecnico Industriale Settore Tecnologico “Francesco Severi” (Padova), Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale “Leonardo da Vinci” (Padova), Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Valle” (Padova), Liceo Ginnasio Statale “Giorgione” (Castelfranco Veneto).

https://www.perlapace.it/wp-content/uploads/2024/12/ProgrammaConferenzaPD.pdf

Questo il link per collegarsi

https://unipd.zoom.us/j/81923772248#success

La Conferenza “La Cura dei Diritti Umani” è parte integrante del Programma nazionale di Educazione Civica per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace sui passi di Francesco “Immagina” 2024-2025.

