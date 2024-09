Il caldo non ha fermato la solidarietà dal basso. Su GoFundMe diverse iniziative anche durante l’estate

0 0

Se l’estate sta finendo e il caldo se ne va, come cantavano i Righeira, c’è qualcuno che invece rimane: sono i centinaia di donatori che hanno aderito alle iniziative solidali nate sulla piattaforma GoFundMe. I quali, in realtà, non hanno mai fatto mancare la loro presenza nemmeno durante la stagione estiva 2024.

Raccolte fondi volte all’organizzazione di rassegne culturali, alla partecipazione a eventi sportivi, per spese mediche o legali, per aiutare le famiglie di chi non c’è più. In molti hanno deciso di rivolgersi alla solidarietà online, che non si è tirata indietro neanche nei mesi estivi.

Per esempio a luglio è stata lanciata un’iniziativa solidale dal basso per finanziare l’organizzazione della stagione dei concerti alle “Stelline”, a Milano, dove, due mesi dopo, un garage si è totalmente allagato dopo un acquazzone. A farne le spese le riviste di Mulieris: per ripartire, e con l’occasione trasformarsi in associazione culturale, le responsabili hanno creato una raccolta fondi.

Restando nel capoluogo lombardo, negli ultimi mesi si sono verificati episodi spiacevoli che in certi casi si sono trasformati in belle storie di solidarietà, come il furto subito da Giacomo, un musicista, che ha potuto riacquistare l’attrezzatura grazie ai 4mila euro raccolti in pochi giorni.

Jessica invece è stata investita sulle strisce pedonali il 24 giugno. Gli amici della giovane, che fortunatamente si è salvata, hanno avviato un fundraising per muoversi legalmente e far luce sull’accaduto. Non è l’unica iniziativa mirata a pagare le spese legali: è il modo scelto da una coppia lgbqt+ di Torino per rivendicare i diritti genitoriali del genitore non biologico del bambino.

Mentre non si arrestano le donazioni in aiuto della piccola Vittoria, di Ardea, affetta da una rara sindrome genetica, sono stati raccolti più di 30mila euro per Micaela, che proverà a curare il suo tumore in una clinica di Istanbul, dopo che i trattamenti affrontati finora purtroppo non hanno avuto effetti.

Proprio per la ricerca contro il cancro sono partite due importanti iniziative in memoria di chi non c’è più. I fondi raccolti nel ricordo della piccola Greta, scomparsa ad agosto, andranno alla Fondazione Heal, all’associazione IRENE e all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per lo studio dei tumori cerebrali in età pediatrica. I soldi donati in memoria di Giada invece saranno destinati alla Fondazione Oncologia Niguarda ETS di Milano per la lotta contro il tumore al pancreas.

Nel frattempo, in onore di Lorenzo è stato organizzato un memorial: un torneo di tennis a Fermo dal 21 settembre. I proventi serviranno per la realizzazione di un campo in Kenya.

Quando qualcuno viene a mancare, spesso la famiglia deve affrontare, oltre al dolore, gravose difficoltà economiche. La solidarietà dal basso, in questi casi, come quello di Danilo, che ha lasciato una moglie e tre figli, può dare un sostegno significativo: sono stati più di duecento a partecipare all’iniziativa per la sua famiglia.

Esattamente come coloro i quali hanno contribuito al gofundme avviato dai titolari del Fat Max 2.0 di Ciampino, dopo l’incendio che lo ha colpito lo scorso agosto. Grazie ai 12mila euro raccolti i titolari hanno avuto una grossa mano per ripartire.

Ma non è tutto. Tramite una raccolta fondi infatti si possono realizzare i propri sogni: ci hanno provato i giovanissimi Paolo e Frida. Il primo ha partecipato al campionato italiano di go-kart, a settembre in Franciacorta, la seconda proverà a entrare in una prestigiosa accademia di danza a Firenze.

Infine, come ogni settimana e quasi ogni giorno, anche quest’estate non sono mancate le donazioni per gli amici a quattro zampe: grazie alla solidarietà online è stato reso possibile il ricovero del cane Beethoven in una clinica emiliana. Perché la generosità riguarda davvero tutti, anche sotto il sole estivo.

