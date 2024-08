Tutti insieme per ricordare un maestro del giornalismo, Enzo Biagi

0 0

Comune di Lizzano in Belvedere e Articolo 21 insieme nel ricordo di Enzo Biagi in occasione del giorno della nascita, sarebbe stato il centoquattresimo compleanno.

Dopo le parole di denuncia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Gli attacchi contro l’informazione sono eversivi. E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, era fondamentale, in questo momento in cui si vuole imbavagliare la libertà di stampa, con editti che arrivano dalla Cina in cui ancora una volta un presidente del Consiglio, ieri Berlusconi oggi Meloni, redige liste di proscrizione con nomi di testate perché considerate nemiche del Governo, ricordare, come ha fatto Beppe Giulietti: Enzo Biagi un simbolo di dignità e di libertà che ha combattuto contro i nazifascisti e che per tutta la vita ha difeso l’articolo 21 della Costituzione. Non solo è importante per non dimenticare, il racconto della sua vita professionale ci insegna quanto sia fondamentale lottare contro tutte le censure.

Hanno introdotto l’incontro la nuova sindaca di Lizzano Barbara Franchi che ha confermato l’impegno dell’amministrazione a valorizzare con nuove iniziative il Centro Documentale Enzo Biagi di Pianaccio e il gemellaggio con Articolo 21, e di Lucia Massarotti coordinatrice del presidio di Articolo 21 Bice Biagi situato nel Centro Documentale, che ha proposto alla comunità della nostra Associazione: di organizzare, nel presidio pianaccese di Articolo21, intitolato a mia madre Bice, una serie di appuntamenti per bambini e ragazzi. Mi piacerebbe immaginare, ha aggiunto Lucia, degli incontri per avvicinare i più piccoli ai temi della legalità, dei diritti e della Costituzione. L’idea è quella di partire con il coinvolgimento delle scole dei paesi dell’Appennino Tosco- Emiliano per poi coinvolgere tutti i presidi di Articolo 21.

Sono intervenuti Alberto Bortolotti, Nevio Casadio, l’assessore alla Cultura Paolo Maini e Loris Mazzetti. Si è di un parlato di un aspetto del giornalismo di Biagi meno conosciuto, quello sportivo: la sua partecipazione al Giro d’Italia nel 1948 con il racconto, come ha ricordato Giulietti, più interessato alle fatiche dei gregari che alle vittorie dei campioni Bartali, Coppi e Magni. Il suo racconto dell’Olimpiade di Roma, era il 1960, la prima trasmessa in diretta. Biagi, inviato della Stampa di Giulio De Benedetti in Svezia, l’ha raccontata attraverso la vita della comunità italiana. Infine non si poteva escludere il suo amore per il Bologna calcio, di cui è stato anche, sotto la presidenza di Luciano Conti, consigliere di amministrazione.

