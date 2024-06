E non chiamateli incidenti, si allunga la lista dei morti sul lavoro. Ecco l’elenco di giugno

0 0

Questa è la lista delle morti sul lavoro dall’inizio del mese di giugno, o almeno quelle di cui è uscita notizia sui media nazionali e locali.

Ma sicuramente sono molte di più.

Molto spesso di questi poveri lavoratori non si sa neppure il nome, quando va bene le iniziali.

Persone e non semplici numeri, non tragiche e fredde statistiche, ma persone, che avevano degli affetti, avevano degli hobby, avevano una vita.

Non entro nei particolari di cosa andrebbe veramente fatto, per fermare questo triste bollettino di guerra sul lavoro.

Oramai l’ho detto e ridetto fino allo spasimo.

Servirebbe ripetermi???

Non credo!

Una cosa voglio dirla chiaramente però: basta chiamarle con il termine ipocrita e assurdo “morti bianche”.

Non c’é mai nulla di bianco in una morte sul lavoro.

Quando muore un lavoratore, molto spesso, ci sono chiare ed evidenti responsabilità dell’azienda dove lavorava e mancanze per la sicurezza sul lavoro!

04/06/2024 Giorgio Calcagni, operaio di 40 anni è morto schiacciato da un escavatore nel cantiere dove stava lavorando in provincia di Viterbo.

05/06/2024 Un operaio di 38 anni è morto per essere stato colpito in azienda da un mezzo in manovra in provincia di Latina.

11/06/2024 Amadou S., operaio di 24 anni, è morto carbonizzato nell’esplosione di un capannone di una ditta di vernici di Brugherio in provincia di Monza e Brianza

13/06/2024 Ilie Boboescu, operaio di 51 anni, è morto per essere caduto da un’altezza di 8 metri, dal tetto di un capannone di un’azienda agricola a Saluzzo

15/06/2024 Un agricoltore di 55 anni è morto schiacciato dal trattore a Pavarolo nel Torinese

15/06/2024 Un operaio di 32 anni è morto schiacciato in un’azienda di Sovico in provincia di Monza e Brianza

16/06/2024 Luca Carrara, artigiano di 41 anni, è morto ferito al collo da un flessibile, mentre pare stesse tagliando una lastra di ferro, nell’officina vicino al distributore a Villa D’Adda in provincia di Bergamo

19/06/2024 Vincenzo De Lorenzis, operaio di 58 anni, è morto per essere stato colpito alla testa da una trave di metallo a Ceprano in provincia di Frosinone

19/06/2024 Satnam Singh, operaio agricolo di 31 anni , è morto all’Ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato abbandonato in modo disumano dai suoi datori di lavoro, dopo un infortunio sul lavoro, dopo aver perso il braccio destro in un’azienda agricola in provincia di Latina

20/06/2024 Pierpaolo Baldini, operaio di 18 anni, è morto schiacciato da una macchina seminatrice a Brembio in provincia di Lodi

21/06/2024 Mirko Schirolli, operaio di 35 anni, è morto schiacciato tra due rulli alla Sintostamp di Cividale Mantovano

21/06/2024 Valerio Salvatore, operaio di 29 anni,

è morto per essere caduto dal tetto di un capannone, mentre rimuoveva l’eternit, a Campoleone in provincia di Latina.

23/06/2024 Bocar Diallo, operaio di 31 anni, è morto all’Ospedale di Verona, per le gravi ustioni riportate per l’esplosione avvenuta Venerdì 21 Giugno all’Aluminium di Bolzano

*Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Firenze

(Foto di archivio)

