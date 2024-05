Presentazione del libro di Enzo Nucci “Africa contesa” Città Della Pieve 31 maggio 2024

0 0

Il Presidio Articolo 21 di Città della Pieve ha il piacere di ospitare il giornalista internazionale Vincenzo Nucci con la presentazione del suo nuovo libro appena fresco di stampa ” Africa contesa” edizioni Infinito. Venerdì 31 marzo 2024 ore 17.45 a Città della Pieve presso il Circolo Arci di San Litardo. Vincenzo Nucci matura esperienze internazionali seguendo i conflitti nella ex Jugoslavia, nel Kosovo, in Afghanistan e Iraq. Ha seguito la rivolta in Albania del ’96 e tutte le vicende albanesi post dittatura. Come inviato della redazione esteri del Tg3 realizza reportage in Zimbabwe, Repubblica del Congo, Sudafrica, Turchia, Algeria. In Afghanistan e Iraq segue tutta la fase postbellica.

Dal 2006 al 2022 è corrispondente della Rai per l’Africa sub sahariana. In questa veste ha aperto la sede Rai di Nairobi, da dove si sposta per seguire le vicende del continente. Dal novembre 2022 è ritornato presso la redazione esteri del Tg3 come inviato. Il suo nuovo libro “Africa contesa” partendo dagli eventi che hanno preso forma dal 2020 a oggi come levatrici di un nuovo ordine mondiale i cui equilibri, sviluppi e confini sono ancora tutti da definire, ci mette di fronte ad un fatto che si sta compiendo: l’Africa è il tassello centrale del puzzle geopolitico di nuova formazione.

