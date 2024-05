“Leverano in Fiore”, colori e profumi con fioristi da tutto il mondo

0 0

Artisti fioristi nel Salento dal mondo per disegnare scenari d’amore e pace attraverso i fiori. Accade ancora una volta come da 41 anni a questa parte a Leverano, dove torna in grande stile Leverano in Fiore, manifestazione storica organizzata dalla associazione omonima insieme al Comune di Leverano, con la collaborazione di Camera di commercio di Lecce e Coldiretti Lecce e che coinvolge i produttori, oltre 300 florovivaisti locali di un comparto vivo e straordinario e artisti fioristi in arrivo da ogni parte del mondo.

Italia, Moldavia, Bielorussia, Polonia, Estonia, Ukraina, Armenia, Repubblica ceca, Croazia, Slovenia, Olanda, Lettonia, Messico, Cina, Giappone, per fare solo alcuni nomi, sono i paesi che si sfidano in una gara a suon di fiori, Arteflorando, organizzata dalla Ivan Bergh Floral School.

«La nostra terra fa cultura, dialogo, turismo e racconta ancora una volta che con questi valori e questo lavoro si fa pace, concretamente. Seminiamo, raccontiamo e costruiamo pace», dice il sindaco Marcello Rolli.

Filo conduttore dell’edizione che debutta giovedì e termina domenica sarà «Roots-Radici». Tema parallelo quello della legalità. Non a caso. Lo scorso novembre Leverano in Fiore con l’associazione Articolo21 presieduta in Puglia da Fabiana Pacella, è scesa in strada, accompagnata dal sindaco per dire no a ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto produttivo leveranese, dopo che il racket delle estorsioni aveva colpito un associato (che ha denunciato con coraggio). «Non ci sono radici salde senza legalità – spiega Sandro Leone, anima dell’evento – Legalità non è una parola vuota, legalità sono le persone che lavorano onestamente ogni giorno».

Novità dell’edizione 2024, l’area food in via sindaco Caracciolo. Altro zoccolo duro dell’associazione, il gruppo dei giovanissimi di Leverano in Fiore che ha realizzato un podcast e un premio social.

Su una cassarmonica al centro della piazza sarà possibile invece godere dei live dei maestri fioristi a rotazione. L’evento è inoltre accessibile, attraverso apposito servizio, ai visitatori diversamente abili. Musica dal vivo tutte le sere, e ancora escursioni, laboratori, visite guidate, degustazioni che si possono scoprire e prenotare sulle pagine social e sul sito dell’evento.

Il presidente della Camera di Commercio, Mario Vadrucci, sottolinea: «Leverano in Fiore è un grande strumento di promozione del territorio, un gioiello del nostro Salento su cui abbiamo scommesso dallo scorso anno, che crea bellezza, economia». «Gli occhi e le mani di questi lavoratori sono la cartolina evidente della Puglia migliore», il commento della presidente del consiglio regionale pugliese Loredana Capone.

Il comparto floricolo leveranese è frutto dell’esperienza maturata all’estero da emigranti poi tornati nel Salento. «Siamo gente semplice, abituata a lavorare sodo, e ancora adesso ci emoziona vedere quanto amore e quanta attenzione suscita l’evento», rimarca Antonio Paglialunga, presidente dell’associazione Leverano in Fiore.

