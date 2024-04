Come le staffette partigiane…insieme in bicicletta. Le iniziative del 25 aprile a Rosignano (LI)

0 0

Come ogni anno, in occasione del 25 Aprile, il Comune di Rosignano Marittimo ha in programma una serie di iniziative per celebrare la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Si parte la mattina alle ore 9:30 in piazza Carducci a Rosignano Marittimo per la consueta deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti.

Per ricordare il ruolo fondamentale delle persone comuni, e in particolare delle donne, nella lotta per la Liberazione, è stata organizzata anche una manifestazione itinerante in bicicletta per le vie di Rosignano Solvay, dal titolo “Come le staffette partigiane… Insieme in bicicletta”. Amministrazione Comunale, Anpi, Avis Rosignano, Commissione per le Pari Opportunità, Spi Cgil, Associazione Il Faro di Vada, Comitato Soci UniCoop Tirreno e Cooperativa Sociale Microstoria invitano tutti i cittadini e le cittadine ad addobbare la propria bicicletta con un tricolore o una coccarda rossa e a presentarsi giovedì 25 aprile alle ore 9:45 presso il Cippo di Oberdan Chiesa in Località Lillatro. La partenza è fissata per le 10:00 e la carovana effettuerà una prima sosta in Largo delle Donne Cadute per la Libertà, una seconda sosta al sottopasso Filomena Chiellini, per poi arrivare in piazza del Risorgimento.

Proprio in piazza Risorgimento alle ore 11 è in programma la cerimonia istituzionale per il 79° anniversario della Liberazione d’Italia, con l’intervento delle autorità, la deposizione di una cora d’alloro in memoria dei caduti ed i contributi musicali del Coro Partigiano “P. Gori” e della Filarmonica “E. Solvay”. In caso di pioggia la cerimonia si terrà presso l’Auditorium di piazza del Mercato a Rosignano Solvay.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21