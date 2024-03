No means no: torna Euromediterranea

0 0

Olga Karatch, premio internazionale Alexander Langer 2023, attivista bielorussa, politologa e direttrice di Our House/Nash Dom (La nostra casa) attraverserà diverse città italiane. Prima tappa alla Camera dei deputati, nell’ambito della rassegna di Euromediterranea 2024

Olga Karatch, Premio internazionale Alexander Langer 2023, attraverserà diverse città italiane partendo da Roma, giorno in cui ricorre l’anniversario della nascita di Alexander Langer. Il premio che porta il suo nome è un riconoscimento istituito dalla Fondazione Alexander Langer Stiftung di Bolzano a memoria del politico altoatesino e parlamentare europeo morto il 3 luglio 1995, che negli anni ’90 ha dedicato un grande impegno nella ricerca di soluzioni pacifiche al conflitto in Bosnia Erzegovina.

Il Premio è un’occasione per presentare alla cittadinanza storie di persone o associazioni che attraverso azioni coraggiose si battono ogni giorno per la pace e la salvaguardia dei diritti umani e ambientali. Sarà un’edizione speciale questa, fatta di tante realtà che hanno deciso di aderire a arricchire il programma con numerosi momenti di dialogo, convivialità, riflessione e una menzione speciale a “Zmina “, organizzazione che mira a promuovere i diritti umani e lo Stato di diritto in Ucraina.

Olga Karatch, Premio Alexander Langer 2023, è un’attivista bielorussa, politologa e direttrice di Our House/Nash Dom (La nostra casa), nata nel 2002 come giornale autoprodotto. Attualmente aderiscono alla relativa rete impegnata nella difesa dei diritti umani e civili circa venti organizzazioni in tutto il Paese oppresso dal regime di Lukashenko. Olga è più volte stata incarcerata e purtroppo anche torturata. Oggi vive in esilio a Vilnius, in Lituania, da dove prosegue la sua instancabile attività nonviolenta di denuncia delle violazioni dei diritti umani in Bielorussia e non solo.

La rassegna, che è iniziata il 22 febbraio nel giorno in cui ricorre la nascita di Alexander Langer, con un incontro alla Camera dei deputati a Roma , prevede tappe in queste città d’Italia: Pesaro, Firenze, Verona, Vipiteno, Bolzano, Trento, Treviso, Venezia, Trieste, Milano.Si veda il programma dettagliato sul sito della Fondazione Langer .

La cerimonia di consegna del Premio internazionale Alexander Langer a Olga Karatch avverrà domenica 3 marzo a Bolzano in cui, oltre alla cerimonia ufficiale di consegna, sono previsti numerosi interventi di relatori e relatrici e un collegamento in diretta con “Zmina”. In apertura avrà anche luogo uno spazio in ricordo della compianta Irfanka Pašagić (destinataria del premio internazionale Alexander Langer 2005, direttrice di Tuzlanska Amica, partner della Fondazione Langer in Bosnia Erzegovina).

(Fonte: Fondazione Alexander Langer Stiftung)

da https://www.balcanicaucaso.org/

