Serbia: corte d’appello libera agenti dei servizi accusati di aver assassinato il giornalista Slavko Curuvija nel 1999

(Parigi). Colpo di scena nel processo contro l’omicidio del giornalista Slavko Curuvija. Una corte d’appello serba ha liberato venerdì quattro ex agenti dei servizi segreti incarcerati per l’uccisione del giornalista Slavko Curuvija nel 1999. I quattro ex agenti della polizia segreta erano stati condannati nel 2021 a pene detentive pluridecennali. L’ex capo della polizia segreta Radomir Markovic e il capo dell’intelligence di Belgrado Milan Radonjic erano stati condannati a 30 anni di carcere ciascuno. Altri due, Miroslav Kurak e Ratko Romic, erano stati condannati a 20 anni. “In assenza di prove dirette e indirette che confermino in modo certo che gli imputati Markovic, Radonjic, Kurak e Romic siano gli autori di questo atto criminale, (la Corte) ritiene che le affermazioni dell’accusa non siano state provate oltre ogni dubbio”, scrive nelle motivazioni la Corte di Appello di Belgrado.

Slavko Curuvija, direttore e caporedattore di due giornali indipendenti, era una delle voci critiche più influenti della Serbia degli anni Novanta. L’11 aprile 1999 fu ucciso con 13 colpi di pistola fuori dalla sua casa a Belgrado. In quel momento la Serbia era sottoposta ai bombardamenti della NATO, un’operazione lanciata in risposta alla brutale repressione da parte del regime di Milosevic della ribellione indipendentista degli albanesi del Kosovo. Pochi giorni prima del suo assassinio, i media filogovernativi avevano descritto il giornalista 49enne come un “traditore” per aver invitato la NATO a bombardare obiettivi in Serbia. “Lavoro perché voglio che questo paese sia organizzato in modo tale che editori e giornalisti possano creare liberamente i propri giornali, che questi giornali possano essere venduti liberamente e che i cittadini possano leggerli liberamente“, aveva dichiarato Slavko Curuvija poco prima della sua morte. L’ex capo dell’intelligence, Radomir Markovic, e un altro alto funzionario, Milan Radonjic, erano stati condannati a 30 anni di carcere. Altri due alti membri dei servizi di sicurezza, Ratko Romic e Miroslav Kurak, erano invece stati condannati a 20 anni di carcere ciascuno. Ora la Corte d’appello ha annunciato la decisione di assolverli. Si tratta del primo verdetto definitivo in Serbia per l’omicidio di un giornalista: non c’è stato ancora un epilogo giudiziario per gli omicidi dei giornalisti Milan Pantic, assassinato nel 2001, e Ivan Stambolic, assassianto nell’agosto del 2000.

Questa decisione “è terribilmente inquietante per la famiglia, gli amici, i colleghi e gli ammiratori di questo giornalista che è stato ucciso perché aveva criticato pubblicamente il regime di Slobodan Milosevic”, ha scritto su X il gestore del fondo Slavko Curuvija. “Questo è un segnale molto chiaro che lo Stato non è in grado di affrontare il lato più oscuro dei suoi servizi segreti degli anni ’90 e che questi hanno ancora un’enorme influenza sulla giustizia e sulla vita politica in Serbia”. “Sono scioccata da questo verdetto oltraggioso”, ha dichiarato la figlia del giornalista ucciso al sito web N1. “È la prova che le forze oscure degli anni ’90 governano ancora questo Paese”. Questa assoluzione “rappresenta un duro colpo alla lotta contro l’impunità per i crimini commessi contro i giornalisti nei Balcani”, ha dichiarato Pavol Szalai, rappresentante per i Balcani dell’ONG Reporter senza frontiere.. La Serbia è classificata al 91° posto su 180 paesi nell’indice della libertà di stampa stilato da Reporter sans Frontières.

