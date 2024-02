Il Movimento migranti e rifugiati di Caserta dà il benvenuto al Presidente Mattarella

0 0

Stamattina abbiamo portato i saluti del Movimento Migranti e Rifugiati di Caserta al Presidente Sergio Mattarella, in visita per la prima volta a Caserta! Lo abbiamo accolto con striscioni e cartelli con le sue dichiarazioni emblematiche e il suo impegno sulla tutela dei diritti umani.

Abbiamo consegnato al Presidente un dono scelto dalla comunità migrante: un bastone non mero simbolo di potere ma di unione, saggezza e autorevolezza in quanto detentore di una responsabilità verso la comunità, rappresentata dall’intreccio delle persone raffigurate nel bastone. L’Italia deve smetterla di alzare muri e di criminalizzare la povertà, è urgente un cambio di passo radicale per la tutela di chi scappa da guerre e privazioni di ogni sorta.

Al Presidente Mattarella abbiamo consegnato anche una lettera riportando le criticità che a livello nazione e locale ci sono proprio sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza, e di quanto un Suo intervento possa essere incisivo in tal senso.

Caserta può ancora dare un impatto in questo contesto complessivo, per garantire i diritti ma anche qui da noi, se non ci sarà un cambio di passo radicale sull’accoglienza dei migranti e sull’apertura di spazi sociali come luoghi dove praticare diritti e antirazzismo, questa città non potrà mai crescere come comunità solidale.

Ecco perché rilanciamo, anche e soprattutto oggi che è qui il Presidente della Repubblica, il nostro forte appello affinché la Casa del Sociale “Mamadou Sy” sia presto ristrutturata ed aperta, per tornare ad avere una casa dei diritti, per tutti, nessuno escluso. Ecco perché chiediamo oggi conto all’Amministrazione Comunale del percorso per tornare ad essere un Comune dell’accoglienza per migranti adulti nella rete Sai, dopo la revoca dei fondi.

Senza spazi sociali, senza politiche serie di accoglienza e tutela dei diritti, Caserta non ha futuro.

