Autonomia differenziata. In provincia di Napoli il Pd dice no. Il 2 febbraio iniziativa a Qualiano

Venerdì 2 febbraio alle 18:30 l’iniziativa nella sala consiliare di Qualiano con i rappresentanti istituzionali dem

In questi giorni il Senato ha approvato la riforma Calderoli, provocando tantissime reazioni, non solo politiche. Se da un lato la possibilità di concedere autonomia alle regioni a statuto ordinario era prevista dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, dall’altro non è stata mai indagata per la particolare situazione economico-sociale della nostra nazione e per la consapevolezza che avrebbe inevitabilmente aumentato il divario tra nord e sud.

Il Partito democratico si è da subito detto contrario alla riforma proposta dal governo Meloni e continua ad opporsi ad una proposta che è stata definita una ‘secessione per ricchi’.

Per questo il Pd di Qualiano ha voluto dar vita ad un’iniziativa-dibattito con i rappresentanti istituzionali del partito della Schlein al fine di fare chiarezza e iniziare a capire in che modo il Sud può e deve opporsi al tentativo di minare dal punto di vista economico, politico e sociale, l’unità della nostra nazione in un’ottica pericolosamente nazionalista.

Alle ore 18:30 di venerdì 2 febbraio, presso la sala consiliare del Comune di Qualiano, si incontreranno- in una tavola rotonda moderata dalla giornalista Iolanda Stella Corradino– il deputato Marco Sarracino, il consigliere regionale Massimiliano Manfredi, il segretario provinciale piddino Giuseppe Annunziata, l’ex sindaco Ludovico De Luca ed il reggente del circolo titolato a Lidia Nozzolillo, Raffaele Manco.

Un appuntamento aperto a quanti vogliono capire e non vogliono restare in silenzio rispetto a questo disegno che priverà il Sud di risorse per assicurare i diritti essenziali.

