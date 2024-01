L’Italia non si taglia – Voci contro l’autonomia differenziata. Il 15 gennaio dibattito corale di dissenso

0 0

Lunedì 15 gennaio 2024 dalle 19 alle 20.30 circa, in vista dell’arrivo in Senato martedì 16 gennaio del Disegno di legge dell’Autonomia regionale differenziata, Carteinregola in collaborazione con Articolo21 propone “L’Italia non si taglia – voci contro l’autonomia differenziata” in diretta sulla pagina youtube di Carteinregola, un dibattito corale insieme a giornalisti, costituzionalisti, politici di diverse provenienze e rappresentanti delle associazioni. (in calce l’elenco in progress delle adesioni)

Martedì 16 gennaio dalle 15:30 alle 19 in Piazza della Rotonda Carteinregola parteciperà al Presidio indetto dai Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata ,l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti; sono in corso di organizzazione 18 presidi in diverse città italiane, al momento ne risultano in via di organizzazione 18 (vedi evento Facebook, in continuo aggiornamento) Ci sarà una diretta sulle piazze a partire dal pomeriggio del 16, organizzata da RadioMIR, sulla pagina Youtube dei Comitati)

Partecipano alla serata del 15 gennaio :

Gaetano Azzariti, professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza Roma

professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza Roma Mauro Belcastro valdese, storico del cristinanesimo Università di Torino (con un messaggio)

valdese, storico del cristinanesimo Università di Torino (con un messaggio) Tiziana Biolghini consigliera capitolina, prima firmataria della mozione Roma Capitale e mozione Roma Città Metropolitana

consigliera capitolina, prima firmataria della mozione Roma Capitale e mozione Roma Città Metropolitana Marina Boscaino , portavoce nazionale Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti

, portavoce nazionale Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti Luciana Castellina

Svetlana Celli Presidente dell’Assemblea Capitolina

Presidente dell’Assemblea Capitolina Michele Conia Sindaco di Cinquefrondi, consigliere metropolitano di Reggio Calabria

Sindaco di Cinquefrondi, consigliere metropolitano di Reggio Calabria Maura Cossutta Casa Internazionale delle donne Roma

Casa Internazionale delle donne Roma Francesca Danese Portavoce Forum Terzo Settore del Lazio

Portavoce Forum Terzo Settore del Lazio Peppe De Cristofaro Presidente gruppo misto senato Alleanza Verdi Sinistra

Presidente gruppo misto senato Alleanza Verdi Sinistra Maurizio De Giovanni scrittore La cultura e l’autonomia differenziata

scrittore Luigi De Magistris portavoce Unione Popolare

portavoce Unione Popolare Stefano Fassina Polo progressista

Polo progressista Tonia Guerra – segreteria nazionale PRC responsabile campagna NO AD

– segreteria nazionale PRC responsabile campagna NO AD Alessandra Maiorino senatrice M5S Membro della Commissione Affari Costituzionali

senatrice M5S Membro della Commissione Affari Costituzionali Annalisa Mandorino Segretaria nazionale Cittadinanzattiva

Segretaria nazionale Cittadinanzattiva Pancho Pardi

Dianella Pez

Grazia Maria Pistorino Segretaria nazionale FLC CGIL

Segretaria nazionale FLC CGIL Emilio Ricci Vicepresidente nazionale dell’ANPI

Vicepresidente nazionale dell’ANPI Antonio Russo , Vicepresidente nazionale ACLI

, Vicepresidente nazionale ACLI Franco Russo

Giovanni Sgambati segretario regionale UIL Campania

segretario regionale UIL Campania Guido Silvestri Coordinatore Volt Italia

Coordinatore Volt Italia Pietro Spirito , Professore di Management delle infrastrutture Universitas Mercatorum Roma,

, Professore di Management delle infrastrutture Universitas Mercatorum Roma, Carlo Testini Presidenza ARCI nazionale

Presidenza ARCI nazionale Walter Tucci Segreteria naz.le del PCI (resp. le Riforme istituzionali e costituzionali)

Segreteria naz.le del PCI (resp. le Riforme istituzionali e costituzionali) Edoardo Turi medico, Direttore di Distretto ASL – Medicina democratica – Forum per il Diritto alla salute

medico, Direttore di Distretto ASL – Medicina democratica – Forum per il Diritto alla salute Pasquale Viespoli Già parlamentare di Alleanza Nazionale e sottosegretario del governo Berlusconi IV, poi passato al gruppo Coesione nazionale

Già parlamentare di Alleanza Nazionale e sottosegretario del governo Berlusconi IV, poi passato al gruppo Coesione nazionale Gianfranco Viesti, Professore Ordinario di Economia Applicata dell’Università Aldo Moro di Bari, autore del libro Verso la secessione dei ricchi – Autonomie Regionali e Unità Nazionale –

Professore Ordinario di Economia Applicata dell’Università Aldo Moro di Bari, autore del libro Verso la secessione dei ricchi – Autonomie Regionali e Unità Nazionale – Vincenzo Vita , giornalista, ex parlamentare e sottosegretario impegnato sul tema dei media

, giornalista, ex parlamentare e sottosegretario impegnato sul tema dei media Mariella Volpe, economista, Forum Disuguaglianze Diversità

Coordinano Anna Maria Bianchi, Presidente di Carteinregola, e Pietro Spirito

